Addio Milan, dopo Colombo un altro esubero va via: due club di A sulle sue tracce

In casa Milan prima gli esuberi e poi si punterà sui nuovi acquisti. Il club rossonero ha diversi giocatori ormai fuori dai progetti societari.

Dopo una stagione praticamente fallimentare in casa Milan è tempo di ripartire ma è una situazione tutt’altro che semplice. Il neo direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Allegri devono valutare chi sono idonei al progetto rossonero e chi invece deve lasciare Milanello. Tra le altre cose il Milan non disputerà le coppe il prossimo anno e quindi va assolutamente accorciata la rosa, ci sono giovani da lasciar partire in prestito e poi giocatori in esubero, ormai fuori dei piani del club.

In queste settimane il Milan ha pensato specialmente alle cessioni ed il club ha valutato varie opportunità e ci sono giocatori ormai fuori dalle idee del club, spediti addirittura ad allenarsi con la squadra del Milan Futuro. Il club rossonero ha chiuso in queste ore la cessione di Colombo al Genoa, una trattativa in prestito con diritto di riscatto mentre ora l’obiettivo è piazzare anche Adli.

Niente Milan, deciso il futuro di Adli

Inizialmente Adli aveva rifiutato la Fiorentina e voleva giocarsi le sue chance al Milan ma il club è di tutt’altra idea e lavora senza sosta alla cessione. Come riporta Tuttosport sul giocatore ci sono Sassuolo e Torino e le parti starebbero valutando l’idea di presentare presto un’offerta per il centrocampista.

Su Adli in passato si era parlato anche dell’interesse del Napoli e di altri club europei ma al momento sarebbe tutto fermo a riguardo. Occhio quindi a questa situazione.