Milan: Emerson saluta, il suo erede dalla Spagna

È fatta per un ulteriore movimento in uscita in casa rossonera. Il terzino firma con il Flamengo e il suo erede potrebbe arrivare dal campionato iberico

Il Milan inizia a muoversi anche in uscita. I rossoneri hanno praticamente definito l’addio di Emerson Royal. Il terzino sembrava essere ad un passo dal trasferimento al Besiktas. Poi l’inserimento del Flamengo e la decisione di ritornare in patria per provare una esperienza nuova e magari rilanciarsi dopo un periodo non facile. Come riferito da Milan News, l’affare si dovrebbe concludere per una cifra intorno ai nove milioni di euro più bonus.

Una partenza che costringerà il Milan ad andare a prendere un terzino in grado di alternarsi a Jimenez. Il nome di Doué resta il grande favorito, ma attenzione anche alla possibilità di fare un tentativo per un giocatore spagnolo. Il Napoli ha avuto una improvvisa frenata e a questo punto non possiamo escludere un inserimento dei rossoneri nelle prossime settimane di calciomercato. Visto che parliamo di un profilo comunque importante oltre che giovane.

Calciomercato Milan: Emerson al Flamengo, caccia al sostituto

Emerson Royal è ormai un ex giocatore del Milan. Il brasiliano è praticamente ormai un calciatore del Flamengo ed ora i rossoneri dovranno andare ad individuare il giusto sostituto. Dopo il passo indietro per Pubill, il grande favorito è Doué. Il giocatore piace molto ad Allegri e quindi resta il profilo in pole position. La trattativa non è facile e perciò attenzione alle possibili alternative.

Una di queste potrebbe essere Juanlu del Siviglia. Il classe 2003, che in carriera ha giocato anche a centrocampo ed esterno offensivo, sembrava destinato al Napoli, ma i partenopei hanno fatto un passo indietro (almeno per ora). Così il Milan potrebbe inserirsi nella corsa di calciomercato per il terzino visto che parliamo di un calciatore importante oltre che molto giovane e di prospettiva.

Per il momento non ci sono stati contatti fra il Milan e il Siviglia per Juanlu. Si tratta di una ipotesi che dovrà essere assolutamente vagliata nel prossimo futuro. Doué in questo momento resta il grande favorito. Poi i rossoneri valutano anche altre alternative e il terzino spagnolo è una delle possibilità da tenere in considerazione.

Mercato Milan: Juanlu nuova idea per la fascia destra?

E il passo indietro del Napoli su Juanlu potrebbe portare il Milan a sondare il terreno per lo spagnolo nel corso di questo calciomercato. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del club rossonero.