Addio Milan, è fatta: arrivata la firma sul contratto

Altra cessione per il Milan che ha ormai definitivamente salutato il rossonero. Il giocatore ha già svolto le visite mediche e firmato il suo nuovo contratto.

Il Milan continua a far parlare di sé in questa sessione estiva di calciomercato. Che sia il mercato in entrata o che sia quello in uscita, il Diavolo è senza dubbio tra le protagonista in Italia di questo mercato. Per quanto riguarda il fronte acquisti a tener banco è sicuramente la telenovela per provare a portare in rossonero Ardon Jashari, con il Club Brugge ancor restio ad accettare l’offerta del Milan.

In ottica cessioni invece è arrivato in giornata il definitivo rifiuto da parte di Thiaw alla proposta del Como. Se il futuro del centrale tedesco è ancora tutto da scrivere, decisamente già deciso è il futuro di Theo Hernandez. Proprio in questi minuti sono infatti arrivati dei nuovi aggiornamenti sul suo trasferimento all’Al Hilal.

Theo Hernandez saluta il Milan: c’è la firma con l’Al Hilal

Che l’avventura al Milan di Theo Hernandez fosse terminata era ormai cosa risaputa, ma adesso è arrivato un ulteriore tassello – quello più importante – sul suo passaggio all’Al Hilal. Come riportato infatti da Fabrizio Romano, proprio in queste ore l’ormai ex rossonero ha svolto le visite mediche a Parigi per poi firmare il suo nuovo contratto.

Il terzino francese si è legato al club saudita fino al 2028 con uno stipendio che si aggirerà attorno ai 20 milioni di euro a stagione.

Nelle casse del Milan entreranno invece 25 milioni di euro. Cifra non esorbitante, ma comunque in linea visto il contratto in scadenza di Theo con il Milan. Ora il club rossonero è chiamato a trovare un sostituto, pur essendo consapevole che riuscire a rimpiazzare Theo – perlomeno la sua miglior versione – sarà pressocché impossibile.