Addio Milan, la cessione è a titolo definitivo: il club non cambia idea

In casa Milan si lavora al presente e al futuro ed il club ha già deciso chi non farà più parte del progetto rossonero.

Il Milan di Massimiliano Allegri prende piede pian piano ed il club sta lavorando alla prossima stagione, tra cessioni eccellenti e giocatori che servono per ripartire. In primo luogo il club ha chiuso per Modric e Ricci ed ora il prossimo giocatore nel mirino è Jashari del Club Brugge, giocatore valutato circa 35 milioni di euro.

Allo stesso tempo la formazione rossonera deve ancora cedere e dopo Reijnders attende l’esito delle trattative per Theo Hernandez, Thiaw e Morata, giocatori che hanno dato molto ma che ora non sono più nei piani del club. Ci sono diversi esuberi e uno su tutti è l’attaccante svizzero Noah Okafor ed il Milan ha preso una decisione su di lui.

Svolta Milan, cessione più vicina

Negli ultimi sei mesi il Milan ha ceduto Okafor in prestito al Napoli con diritto di riscatto a 23 milioni ma il club non lo ha esercitato. La società rossonera è consapevole del ritorno alla base dell’esterno che però partirà e stavolta – come sottolinea Calciomercato.com – a titolo definitivo, la società è stata chiara con il giocatore e il suo entourage.

Nelle ultime ore il Besiktas ha chiesto Okafor in prestito con diritto di riscatto ma il Milan ha rifiutato ed il club vuole solo una cessione a titolo definitivo, almeno in questo momento del mercato. Oltre a club turchi il giocatore piace al Flamengo ma le opzioni più gradite al giocatore sono Flamengo e Fenerbahce.