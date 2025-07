Il Milan attende l’ok più importante: la cessione è vicina, Tare ora spera

In casa Milan prima di comprare occorre vendere e la società attende alcune risposte nei prossimi giorni, il mercato può decollare.

Il mercato è appena cominciato ma i principali top club sono al lavoro per rinforzare la rosa. Il Milan è uno dei club più attivi e, dopo una stagione molto difficile, vuole rinforzare la rosa in ogni reparto. A centrocampo il club ha già chiuso per Modric e Ricci, serve una punta ma prima di tutto la società rossonera deve vendere.

Il club non disputerà coppe il prossimo anno e quindi Allegri non potrà contare ‘giustamente’ su una rosa lunghissima. Come riporta Sky Sport per il Milan è molto importante che vadano a buon fine alcune cessioni, una su tutte quella che riguarda la doppia cessione di Malick Thiaw e di Alvaro Morata al Como, pronto ad un grande colpo.

Mercato Milan, c’è già l’accordo: il club attende

Mentre per Morata serve l’ok del Galatasaray la situazione per Thiaw è diversa e la società lariana sta lavorando per convincere il giocatore ad accettare il progetto Como. Secondo quanto riporta Sky nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il giocatore che andrà a visitare le strutture del Como e la società vuole condividergli il piano per la loro crescita negli anni.

D’altro canto il Milan ha già trovato l’accordo per la cessione di Thiaw al Como per 25 milioni di euro e attende quindi solo l’ok del giocatore, un ok importante per Tare che potrà poi provare l’assalto ad un nuovo difensore, magari quel Giovanni Leoni che i rossoneri seguono ormai da diverse settimane.