Nuovo bomber Milan, arriva dalla Premier: Tare lavora all’affare low cost

Il mercato Milan potrebbe presto decollare. Il club rossonero ha messo vari nomi nel mirino e la società cerca una prima punta.

Santiago Gimenez e almeno un’altra prima punta, il Milan ha le idee chiare sul mercato e sia Igli Tare che Massimiliano Allegri lavoreranno in condivisione per rinforzare la rosa. Il club ha chiuso il colpo Ricci e ora c’è la consapevolezza che serve qualcosa in attacco, reparto che ha perso Tammy Abraham e che probabilmente dirà addio a Luka Jovic e soprattutto Francesco Camarda, giovane talento che il club ha girato in prestito al Lecce.

Rivoluzione sul mercato Milan, almeno un attaccante nel mirino

Due difensori, due centrocampisti ed almeno un attaccante, il club rossonero cambierà molto ma tutto è legato ovviamente anche alle cessioni, il Milan non giocherà le coppe e l’unica certezza è che Allegri vorrebbe una punta di peso da affiancare o alternare a Santiago Gimenez, comunque un giocatore non proprio con le caratteristiche ideali per il suo gioco.

Al club rossonero sono stati accostati diversi giocatori, si è parlato di Guirassy del Borussia Dortmund ma anche di profili in Italia, uno anche come Gianluca Scamacca. Nelle ultime ore è però spuntato un nome nuovo per l’attacco rossonero, un giocatore che potrebbe arrivare dalla Premier League e nello specifico dal Chelsea di Enzo Maresca.

Sorpresa Milan, si lavora al prestito con diritto di riscatto

Nelle ultime ore un nuovo nome fatto per l’attacco del Milan è quello di Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001 che non convince molto il tecnico italiano Maresca e che potrebbe presto vedere interessanti quanto sorprendenti novità. Il club inglese ha appena chiuso per Joao Pedro dal Brighton per 60 milioni, ha preso il giovane Delap che piace tantissimo a Maresca (30 milioni) e valuta un ulteriore colpo.

Si è parlato molto di Kolo Muani, ma occhio anche a Gyokeres ed Osimhen e la sensazione è che Nicolas Jackson non sia nei piani del club inglese e che potrebbe partire. Il giocatore viene valutato circa 40-45 milioni di euro ma il Milan starebbe valutando la possibilità di prendere il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto e l’affare non è impossibile.

Il Milan pensa a Jackson e il giocatore fa parte di una lista di idee di Allegri e Tare, il club potrebbe investire molto a centrocampo e in attacco occhio a questa operazione, il club ci pensa davvero.