Milan, si sblocca la situazione bomber: scambio con Saelemaekers

Il Milan potrebbe definitivamente sbloccare la situazione relativa al nuovo attaccante da acquistare

La chiave nell’affare per il nuovo bomber del Milan può essere Alexis Saelemaekers, tornato da una buona stagione in prestito con la maglia della Roma.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Santiago Gimenez, il Milan lavora all’ingaggio di un altro attaccante. Nelle scorse ore è definitivamente sfumata la già remota ipotesi rappresentata dal canadese Jonathan David, accordatosi per il trasferimento alla Juventus dopo essersi ufficialmente svincolato dai francesi del Lille. Jonathan David non era mai stato un obiettivo concreto per il calciomercato del Milan, ma rappresentava comunque un’occasione interessante vista la sua situazione contrattuale.

Ad ogni modo il direttore sportivo rossonero Igli Tare lavora da tempo anche su altri profili e ora sarebbe pronto a lanciare l’assalto decisivo. Pur non dovendo partecipare alle coppe europee, l’intenzione dell’uomo mercato del Diavolo è quella di assicurare al tecnico Massimiliano Allegri due attaccanti di spessore, immaginando una permanenza di Santiago Gimenez dopo l’importante investimento sostenuto dal club rossonero a gennaio per prelevare il centravanti messicano dal Feyenoord. La priorità è dunque rappresentata dall’ingaggio di un altro attaccante, con caratteristiche diverse ma comunque compatibili con quelle di Santiago Gimenez.

Calciomercato Milan, Saelemaekers sblocca l’arrivo del bomber

E se da un lato arrivano rumors relativi a un possibile interessamento del Milan per Armando Broja del Chelsea, dall’altro il direttore sportivo Igli Tare sarebbe al lavoro per un altro colpo in attacco.

Stando a quanto rivelato dal noto esperto di mercato Attilio Malena ai microfoni di Rete Sport, il Milan vorrebbe fare un tentativo per Artem Dovbyk della Roma. Il centravanti ucraino finì già nel mirino dei rossoneri l’anno scorso prima di accordarsi con la Roma e ora il suo nome potrebbe tornare di grande attualità. Un affare che il Milan potrebbe provare a sbloccare inserendo nell’affare il cartellino di Alexis Saelemaekers, esterno belga classe ’99 che alla Roma ha fatto molto bene. Massimiliano Allegri vorrebbe trattenerlo, ma il club potrebbe sacrificarlo per sbloccare la trattativa per l’arrivo di Artem Dovbyk.