Milan, arriva un nuovo attaccante: grande occasione dalla Premier

Il Milan può sfruttare una grande occasione dalla Premier League per rinforzare l’attacco: le ultime sul calciomercato

Il futuro del Milan non riguarda solo difesa e centrocampo, che oggi sono i reparti su cui la società si sta concentrando maggiormente per migliorare la squadra. I rossoneri, infatti, hanno necessità di rinforzare anche l’attacco, nonostante un investimento importante effettuato solo lo scorso gennaio con l’arrivo di Santiago Gimenez.

Il centravanti ex Feyenoord potrebbe non essere l’unico a essere nel cuore delle aree di rigore avversarie. La società ha scelto di non tenere Tammy Abraham, ormai in direzione Besiktas, e di puntare su Alexis Saelemaekers, per cui bisognerà trovare un sostituto di primo piano per l’inglese e dovrà essere un profilo importante, che potrà anche lottare per giocare delle partite da titolare.

Prima le cessione e poi i nuovi arrivi: quando arriva il nuovo attaccante

Ricordiamo che, oltre ad Abraham, Igli Tare ha già liberato dello spazio in attacco. Infatti, Francesco Camarda è già partito per un prestito a Lecce, in cui spera finalmente di esplodere sulla scena italiana per poi guadagnarsi un posto al Milan nel prossimo futuro. Il giovane italiano è sicuramente un asset su cui puntare, ma se ne parlerà almeno a partire dalla prossima stagione.

Ora, rispetto alla scorsa stagione, c’è maggiore chiarezza e più spazio, anche perché i rossoneri sono fuori dalle coppe europee. Questo non inibirà un nuovo grande colpo in attacco. Si è parlato di Mateo Retegui e Dusan Vlahovic, anche se non ci sono stati ancora passaggi ufficiali per i loro arrivi e non è detto che si passerà dai rumors ai fatti.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il nuovo bomber non è proprio di stretta attualità, anzi il centravanti potrebbe arrivare nella seconda parte del calciomercato, ad agosto e quando si apriranno diverse opportunità per calciatori scontenti e in cerca di sistemazioni. L’idea è comunque affiancare a Santiago Gimenez un calciatore che possa giocarsi il posto con lui.

Milan, occhio a un’opportunità dal Chelsea

Un nome spendibile in tal senso potrebbe arrivare dal Chelsea. I Blues hanno una rosa profondissima che andrà per forza di cose sfoltita nel corso di calciomercato, anche perché sono state chiuse altre trattative in attacco.

Un nome che piaceva già in passato al Milan ed è in partenza è quello di Armando Broja. Il bomber è in uscita dalla Premier League e ha una valutazione di mercato sui 12 milioni, ma potrebbe arrivare anche in prestito a condizioni favorevoli.