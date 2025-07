Milan, concluso un altro acquisto: blitz per visite e firma

Il Milan ha chiuso un altro colpo fondamentale per Massimiliano Allegri e la prossima stagione: blitz per visite e firma

Il calciomercato è pronto a decollare. Nel pieno delle vacanze e con tutti i calciatore ancora a riposarsi e pronti per dare il loro contributo per un’annata che dovrà essere quella del riscatto, va avanti il calciomercato con le sue dinamiche e trattative che entrano nel vivo. Lo sanno bene Igli Tare e Massimiliano Allegri che hanno già individuato diversi profili per rinforzare la squadra.

Il reparto su cui i rossoneri si stanno concentrando di più in questa fase è sicuramente il centrocampo. Proprio lì nel mezzo del gioco, si costruiscono fortune e risultati di una società e il tecnico livornese lo sa bene per quello che è riuscito a fare in carriera e proprio nella sua precedente esperienza al Milan.

Milan, altri due colpi a centrocampo: come stanno le cose

Sono ore cruciali per il calciomercato del Milan, quindi, anzi lo sarà tutta la settimana. I rossoneri hanno individuato in Ardon Jashari il colpo giovane ideale per mettere a disposizione di Allegri una mezzala con grande capacità di corsa, qualità e quantità in mezzo al campo.

C’è l’accordo con il calciatore e il Milan sta spingendo con il Club Brugge per trovare la quadra definitiva. La società belga resta ferma sui 40 milioni di euro di richiesta, ma ora l’offerta dei meneghini è aumentata fino a 32,5 più bonus, per una somma totale di 38 milioni che potrebbe far cadere il muro eretto fino a questo momento.

Se lo svizzero è sempre più vicino, c’è un altro colpo che è già concluso e potrebbe avere un ruolo molto importante per il futuro del Milan. Stiamo parlando di Samuele Ricci, seguito da almeno un anno dalla dirigenza rossonera e ormai arrivato alle battute finali prima della firma sul contratto.

Chiuso l’affare Ricci: domani visite e firma

Dopo tante settimane di attesa, domani sarà il giorno di Ricci al Milan. Il centrocampista, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarà nelle prossime ore ufficialmente un nuovo calciatore rossonero.

Domani è atteso a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto, quindi per le sue prime emozionanti ore da nuovo acquisto del Diavolo. Si tratta di sicuro di un nome importante e inseguito a lungo, arrivato per un totale di 25 milioni di euro dal Torino.