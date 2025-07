Ultim’ora Milan, tutto su Jashari: super offerta al Bruges

Il Milan per Ardon Jashari sta spingendo al massimo ed è stata avanzata una ricchissima offerta al Bruges per prendere il centrocampista

Ardon Jashari è finito prepotentemente nel mirino del Milan. In queste ore, Igli Tare ha insistito molto con il Club Brugge per accaparrarsi il centrocampista, perfetto per completare il reparto in cui Massimiliano Allegri potrà avere Samuele Ricci e Luka Modric. Con i belgi, però, trattare non è semplice. Il club rossonero vuole ardentemente mettere le mani su Jashari per il quale è stata presentata una nuova offerta.

Nuova offerta del Milan al Club Brugge per Jashari

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, sul proprio sito ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo la trattativa tra il Milan e il Bruges per Jashari: “I rossoneri hanno fatto una nuova offerta al club belga, che supera i 30 milioni ed è la proposta che ritiene adeguata. L’ultima offerta fatta è di 32 più bonus, siamo intorno ai 35/36 milioni“.

Non è ancora chiaro se questa offerta soddisferà le richieste del Club Brugge, che dovrà dare una risposta nelle prossime ore. Jashari potrebbe dunque trasferirsi al Milan dopo un grande tiro e molla tra i due club.