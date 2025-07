Scambio tra Roma e Milan: l’ultima idea sul mercato

Potrebbe verificarsi uno scambio tra Roma e Milan nelle prossime ore, ma per adesso si tratta soltanto di un’idea

Non solo Ardon Jashari, il Milan sta lavorando sul mercato per rinforzare tutti i reparti. Si pensa a Dusan Vlahovic come centravanti, visto che Santiago Gimenez evidentemente non basta ad Allegri, che vuole un titolarissimo che conosce bene. Il serbo però deve prima abbassarsi l’ingaggio, cosa che non è molto propenso a fare. Intanto, il club rossonero starebbe pensando anche uno scambio che però riguarda un altro reparto ancora.

Possibile scambio tra Roma e Milan

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, sta prendendo piede l’idea tra Roma e Milan di uno scambio. Marco Sportiello andrebbe alla Roma e Pierluigi Gollini andrebbe al Milan. Si tratterebbe, ovviamente, di uno scambio tra secondi portieri, che però non si è ancora tramutato in vera e propria trattativa.

Sarà molto interessante capire, inoltre, chi sarà il portiere titolare del Milan. Mike Maignan c’è, ma resta da capire se resterà. In caso di un’offerta importante potrebbe andar via, c’erano già stati dei segnali nelle scorse settimane con l’interessamento del Chelsea. Adesso la situazione si è raffreddata, ma non è escluso che si possa aprire nuovamente.