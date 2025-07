Milan, colpo di scena Maignan: arriva la firma

Mike Maignan è uno dei protagonisti del calciomercato del Milan: c’è il colpo di scena per il futuro del portiere francese

Il Milan è ancora in vacanza, almeno per quanto riguarda la squadra e Massimiliano Allegri, ma sono gli ultimi giorni prima dell’inizio di un nuovo progetto e di un’avventura sul campo in cui i rossoneri vogliono essere grandi protagonista. Mike Maignan dovrà essere uno dei leader assoluti del gruppo, nonostante un contratto in scadenza e diversi mesi burrascosi.

Infatti, l’estremo difensore è stato in più occasioni lontano dalla permanenza al Milan e con diverse offerte sul tavolo. Quella più calda è stata quella del Chelsea, arrivato fino a 15 milioni di euro per il suo cartellino. Alla fine, non se n’è fatto nulla e il portiere, per ora, è rimasto a Milanello con il benestare di Allegri, che è ben felice di puntare su di lui.

Svolta per il futuro di Maignan: le ultime

Il ‘Corriere dello Sport’ ha fatto il punto della situazione sul destino di Maignan, sottolineando che ora le cose sono cambiate parecchio rispetto a poche settimane fa. Se prima il francese sembrava in partenza e destinato a fare il bene di un’altra big europea, ora c’è felicità e unità di intenti nell’andare avanti insieme.

Tant’è vero che nelle prossime settimane, le parti si risiederanno al tavolo delle trattative per portare avanti le contrattazioni per il rinnovo. Per Maignan è decisamente atipico iniziare la stagione in scadenza, ma adesso filtra fiducia per allungare la scadenza.

In Inghilterra continuano a parlare di un Chelsea ancora interessato, ma ora i margini per un addio sono ben pochi, anche perché Allegri ha chiesto direttamente di tenerlo. La situazione è piuttosto spinosa, ma ora il club italiano vede la luce dopo mesi molto difficili da gestire per il futuro del portiere, pronto a iniziare la quinta stagione al Milan e che è una delle colonne del gruppo.

La situazione degli altri big del Milan

È ben diverso il caso di Theo Hernandez. Il terzino francese ha ormai rotto con l’ambiente: il Milan non punta più su di lui ed è pronto a cederlo all’Al Hilal, per un affare che si concluderà con ogni probabilità dopo il Mondiale per club.

Per Rafael Leao, invece, sembrano sempre meno pressanti le sirene del Bayern Monaco e delle big di Premier League. Il portoghese alla fine dovrebbe restare e Allegri punta forte su di lui come punta di diamante della nuova squadra.