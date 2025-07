Addio Milan, l’esterno stavolta può partire: cessione in serie B

Diverse richieste in queste ore per i giocatori del Milan. Sia alcuni della prima squadra che delle giovanili hanno molte richieste di mercato.

La rosa del Milan ha diversi elementi molto talentuosi ma negli ultimi anni i rossoneri hanno evidenziato anche giocatori tra le giovanili molto interessanti, profili che non passano assolutamente inosservati. Se in prima squadra ci sono elementi difficili da piazzare diversa è la situazione dei giovanili e ci sono vari giocatori interessanti.

Uno dei più interessanti è senza dubbio Francesco Camarda che il Milan ha prestato al Lecce e spera che il giocatore possa trovare la sua consacrazione nel club pugliese. Da Zeroli fino a Liberali il Milan ha evidenziato vari giovani e c’è anche Bartesaghi ma nelle ultime ore un nome nuovo sembra vicino alla cessione, un giocatore protagonista lo scorso anno tra Primavera e Milan Futuro.

Sorpresa Milan, Sia verso la cessione

Il prossimo anno il Milan Futuro giocherà in serie D e ci sono varie valutazioni su giovani interessanti della Cantera rossonera. Mandarli in prestito non è semplice e non è facile farli giocare tra i dilettanti, uno dei nomi che lo scorso anno ha fatto bene al Milan Futuro è il giovane esterno offensivo Diego Sia, ora richiesto sul mercato.

Come riporta l’account X del giornalista Daniele Longo la Juve Stabia avrebbe richiesto Diego Sia per la prossima stagione ed il Milan starebbe facendo le sue valutazioni. Il giocatore ovviamente partirebbe in prestito secco.