Mercato Milan, arriva la richiesta per l’obiettivo rossonero: servono 25 milioni

In casa Milan si lavora senza sosta e il club guarda in Italia ed in Europa a profili che possono servire alla formazione rossonera.

Dal secondo portiere fino alla punta, senza dimenticare i terzini e un centrocampista di riferimento, il mercato del Milan è appena cominciato e ci saranno tanti movimenti sia in entrata che in uscita. Sono partiti già Theo Hernandez e Reijnders ma ci sono tanti esuberi e giocatori che ormai non sono più nei piani del club. La società deve prima vendere e poi proverà a piazzare l’affondo e sta valutando vari nomi. Ecco le ultime di mercato.

Addio Milan, diversi giocatori verso la cessione

Sono diversi i giocatori in casa Milan che sono in uscita e la società vuole prima eliminare gli esuberi e poi provare a tornare sul mercato. Giocatori come Bennacer e Origi non sono stati convocati sia per la prima squadra che per il Milan Futuro e la società sta provando a piazzarli, situazione simile per Adli ma non sono di certo gli unici.

L’americano Yunus Musah ad esempio è stato vicino al Napoli nelle scorse settimane, ma dopo è saltato tutto e al momento non ci sono offerte interessanti. Anche Pobega è in uscita ma il Milan lavora anche in entrata e la priorità è un ruolo totalmente scoperto, stiamo parlando dei terzini e negli ultimi mesi il club ha perso sia Theo Hernandez che Kyle Walker. E si valutano vari nomi per sostituirli.

Il Milan guarda in casa Atalanta: occhio al colpo Palestra

Il Milan guarda a rinforzi sia per la fascia destra che per quella mancina e ci sono varie possibilità nel mirino, nomi in Italia ed all’estero. In Ligue1 piacciono Doue e Melvin Bard del Nizza ma visto i prezzi esosi sul mercato i rossoneri guardano anche in serie A ed uno dei nomi più apprezzati da Tare e da tutta la dirigenza rossonera è quello di Marco Palestra.

Si tratta di un profilo abbastanza interessante, un nome in entrata e il giornalista Niccolò Schira ha rivelato che l’Atalanta ha fissato un prezzo e che valuta il terzino nerazzurro circa 25 milioni di euro. Palestra piace a Juventus e Milan e in questo mercato valuteranno se affondare o meno per il giovane difensore.

Allo stesso tempo il giornalista ha svelato che in questi giorni il club orobico ha rifiutato circa 15 milioni di euro per il cartellino di Palestra e sul giocatore c’era un club francese.