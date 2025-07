Rivoluzione Milan a centrocampo, Tare pianifica la tripla cessione: valutazioni in corso

Il mercato del Milan fatica a decollare, sono troppi i nomi in uscita e la società deve sicuramente ridurre i nomi a disposizione del club.

La rosa del Milan è davvero molto lunga per una squadra che il prossimo anno non farà le coppe e quindi potremmo dire ‘servono pochi ma buoni’, ci sono tanti esuberi, giocatori non nei piani della società e solo dopo la cessione si potrà valutare ulteriori rinforzi. In queste ore intanto è arrivato Luka Modric, nuovo acquisto del club e pronto per questa nuova interessante avventura.

Lui e Ricci sono i veri volti nuovi all’interno del club ma servono diversi acquisti, specialmente in difesa e in attacco. A centrocampo invece si attende il si del Club Brugge per Jashari, le parti sono distanti e si lavora per trovare la quadra e non è facile mentre intanto ci sono diversi nomi in uscita, tre centrocampisti vicini alla cessione.

Il Milan cerca acquirenti: la situazione non è semplice

In casa rossonera ci sono diversi casi che sembrano ripercorrere la situazione di Divock Origi, alle prese con un ricco ingaggio ma mai riuscito a cedere definitivamente. Oltre a lui il Milan ha altre situazioni da risolvere e non è semplice. Come riporta Calciomercato.it sono tre giocatori ormai ad un passo dalla cessione.

C’è Adli, mandato ad allenarsi con il Milan Futuro, e la società spera prenda in considerazione le offerte dall’Arabia Saudita, poi c’è Musah, in uscita ma ancora senza offerte che convincono ed infine c’è Bennacer, anch’egli richiesto in Arabia e si attendono offerte interessanti. Occhio alla rivoluzione ed il Milan attende di ottenere un tesoretto.