Nuovo bomber Milan, è tutto vero: i rossoneri puntano ‘il nuovo Osimhen’

Continuano le sirene di calciomercato in casa Milan. Il club rossonero lavora senza sosta per la squadra della prossima stagione.

Dopo le cessioni illustri in casa Milan è tempo di intervenire con il calciomercato in entrata ed il club rossonero lavora su più profili e più ruoli. L’ultima annata è stata praticamente fallimentare e ora la società non può permettersi il lusso di sbagliare ancora, ha assunto persone carismatiche e di esperienza come Massimiliano Allegri e Igli Tare ma ora servono rinforzi in più reparti e la società sta faticando visto i prezzi onerosi di questo mercato.

Sorpresa Milan, vari nomi per rinforzare la rosa

In casa Milan si lavora a tutti i reparti, servono almeno due terzini per entrambe le fasce, specialmente a sinistra dove – sfumato Brown – i rossoneri valutano varie piste sul mercato. Ma non è finita qui ed anzi il club vuole rinforzarsi ovunque, a centrocampo la priorità è Jashari ma al momento c’è ancora distanza con il Club Brugge e quindi non si escludono alternative.

Ma il Milan farà sicuramente qualcosa anche in attacco dove il club rossonero ha perso Abraham e Jovic ed ha ceduto Camarda in prestito. I rossoneri non faranno le coppe ma serve un giocatore da alternare o magari per sostituire Santiago Gimenez, messicano acquistato a gennaio che deve però rilanciarsi il prima possibile. E i rossoneri valutano varie strade per l’attacco.

Boom Milan, un nome prima di tutti per il ruolo di centravanti

Il Milan cerca una punta e al momento sembra sempre più lontana la pista che porta a Nicolas Jackson del Chelsea, i Blues non vogliono cedere o almeno hanno richieste importanti e per il giocatore chiedono quasi 100 milioni di euro. Una cifra forse nata come provocazione ma la dimostrazione è che il club inglese non cede se non a grosse cifre e al momento quindi la pista sembra allontanarsi.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il club rossonero valuta il nome di Victor Boniface, attaccante classe 2000 del Bayer Leverkusen e considerato da alcuni come una sorta di vice-Osimhen, e sarebbe un nome molto interessante per il club milanese. Il giocatore ha una valutazione di circa 40 milioni di euro ma c’è anche una considerazione che preoccupa.

Il giocatore è reduce da ben 165 giorni di stop a causa di infortuni nelle ultime due stagioni e quindi la sua condizione preoccupa le eventuali acquirenti ma il Milan ha segnato con attenzione il suo nome.