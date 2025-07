Addio Milan, un altro giovane talento può partire: lo prende Fonseca

Occhio alla situazione in casa Milan ed un nuovo giocatore potrebbe salutare a sorpresa. Una trattativa con la vecchia conoscenza rossonera.

Il mercato del Milan è sempre più rovente e c’è una sorta di girandole tra acquisti e cessioni e la società e Igli Tare che vogliono accontentare in tutto e per tutto le richieste del neo allenatore Massimiliano Allegri. Ma i rossoneri il prossimo anno non disputeranno coppe e per questo diversi giocatori potrebbero salutare, cessioni per giocatori ormai in uscita ed altri invece per trovare maggiore spazio.

E’ successo con Camarda ma in generale sono diversi i giovani che potrebbero salutare, anche solo in prestito, per trovare maggior spazio. Nelle ultime ore il Milan ha disputato l’amichevole con l’Arsenal e nella ripresa si è messo in mostra il giovane portiere Torriani, protagonista specialmente ai calci di rigore contro i Gunners; il suo futuro però a quanto pare sarebbe segnato.

Cessione in prestito e maggiore minutaggio, svelato il piano del Milan

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha confermato che su Torriani c’è il Lione del suo ex allenatore Paulo Fonseca, tecnico che lo ha ammirato nel corso dell’ultima stagione e che lo considera come un prospetto di grande talento. Il club francese si trova in una situazione economica difficile e sta valutando varie possibilità.

L’estremo difensore Lucas Perri partirà a titolo definitivo e la squadra attende offerte e al suo posto potrebbe giocare cosi Torriani che si trasferirebbe in Francia solo in prestito secco. Una cessione gradita al Milan che potrebbe cosi veder valorizzato uno dei profili più interessanti della Cantera rossonera.