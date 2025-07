Camarda show, i segnali sono incoraggianti: il Lecce gongola e il Milan osserva

La stagione del Milan è stata piuttosto deludente e la prossima sarà molto importante per vari fattori. Anche il club osserva la situazione.

L’ultima stagione del Milan è stata molto deludente per vari motivi e il club deve ripartire. Anche il progetto giovani, priorità per RedBird, deve ripartire con il Milan Futuro che ripartirà dalla serie D ma la società vuole comunque sfruttare tutti i giovani a propria disposizione. Ci sono vari giovani, la società deve decidere se mandarli in prestito e farli giocare o lasciarli tra Milan Futuro e Primavera, e uno dei prospetti più importanti del club rossonero è sicuramente Francesco Camarda.

Camarda Lecce, sarà l’anno dell’exploit per l’attaccante?

Il Milan ha rivoluzionato il suo attacco e partirà esclusivamente da giocatori come Santiago Gimenez e Rafa Leao mentre dietro il club ha deciso di non riscattare o rinnovare Abraham e Jovic e di mandare in prestito Francesco Camarda, classe 2008 che viene riconosciuto come uno dei migliori in Italia e reduce da un’annata non fortunata.

Probabilmente la gestione di Camarda non è stata delle migliori con il giocatore che ha fatto la spola tra la prima squadra dove veniva convocato e giocava al massimo qualche minuto e il Milan Futuro dove ha giocato ma ha sofferto l’ingresso tra i professionisti ed ha deluso le attese. Ora Camarda riparte da Lecce, il giocatore è in prestito secco ma il club pugliese avrà importanti bonus in caso di ottimi risultati da parte dell’attaccante. E i presupposti sono sicuramente molto positivi.

Boom Camarda, l’attaccante scatenato nell’amichevole

Il Lecce è in questo momento in ritiro precampionato in Alto Adige ed in questi minuti si sta giocando l’amichevole tra i pugliesi e i dilettanti del Natz, squadra di promozione e il primo tempo si è concluso sul risultato di 8 a 0. Non un test attendibile sia chiaro, ma allo stesso tempo il club pugliese ha mostrato ottime cose e Camarda è stato tra i protagonisti assoluti con una tripletta.

Insomma ottime notizie per il Lecce ed anche per il Milan che quest’anno potrà osservare con attenzione Camarda, quello che viene considerato da molti come il futuro del club e anche della Nazionale italiana. Il Lecce si coccola l’attaccante e il giocatore potrebbe esplodere sotto la guida di un allenatore offensivo come Eusebio Di Francesco.

Camarda è in prestito secco al Lecce, ma il club pugliese ha un accordo con un bonus su presenze e reti con l’attaccante di proprietà del Milan.