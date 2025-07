Addio Milan, un’altra cessione dopo Theo: il club ora attende

I rossoneri dopo aver ceduto il terzino francese potrebbero perdere anche un altro perno degli ultimi anni. Si attendono nuovi aggiornamenti a breve.

Come tante società in questo momento, anche il Milan è un cantiere aperto. Presentato il nuovo vecchio allenatore Massimiliano Allegri nella giornata di ieri, è tempo ora di dedicarsi al calciomercato come non mai. C’è da ripartire e soprattutto da riscattare una pessima stagione. L’ultima, ricca di delusioni per tutto l’ambiente

Una squadra ricca di talento e fantasia, ma che ha sempre faticato a trovare un equilibrio e forse anche le motivazioni giuste. Ecco perché c’è la necessità di rinnovare la squadra, sacrificando anche qualcuno di importante.

Mercato Milan, Thiaw sempre in partenza: la situazione

I rossoneri, dopo aver fatto cassa cedendo Theo Hernandez all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, potrebbero incassare anche un altro bel gruzzoletto da reinvestire sul mercato. Il francese infatti non era l’unico difensore in uscita dal Milan, con la società che sta trattando anche la cessione di Malick Thiaw con il Como di Cesc Fabregas.

Ci sarebbe già un accordo di massima per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, ma il calciatore continua a non essere convinto, nonostante i comaschi ce la stiano mettendo tutta, offrendogli un posto centrale nel progetto e anche uno stipendio da ben 4 milioni di euro annui. Il tedesco ha preso tempo e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sta ancora pensando. Da un lato l’idea sarebbe quella di rimanere al Milan e giocarsela, ma dall’altra parte il rischio di passare molto tempo in panchina è alto.

Non solo il Como su Thiaw: c’è anche l’estero

Come riportato però dalla rosea, le possibilità per Thiaw non sarebbero soltanto due. Oltre alla permanenza al Milan infatti, e il possibile passaggio al Como, ci sarebbe anche una terza opzione. Stiamo parlando di un trasferimento all’estero, con il tedesco che è molto apprezzato anche in altri campionati.

Sembra che diversi club, sia in Premier League che in Bundesliga, abbiano fatto dei sondaggi per lui e questo ovviamente è uno dei motivi principali per il quale il calciatore ha preso tempo. Nel frattempo però di offerte concrete al Milan non ne sono ancora arrivate, escludendo quella del Como, con Malick che dunque dovrà prendere una decisione ormai al più presto.