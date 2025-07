Affondo Milan, Tare ha deciso: ora il colpo è più vicino

Il Milan è a caccia di obiettivi ben precisi per rinforzare la rosa ed il club ha le idee chiare. Si lavora ad un rinforzo per la fascia.

Prima le uscite e poi le entrate con il Milan che ha le idee ben chiare per rinforzare la rosa. Il club rossonero ha appena cominciato il ritiro e c’è la consapevolezza che la priorità è rinforzare alcuni reparti dove la squadra ha perso uomini cardine. Uno su tutti è la fascia sinistra, il club ha perso una stella come Theo Hernandez, ormai manca solo l’ufficialità per l’Al Hilal e valuta alcuni nomi per sostituirli. Uno su tutti sembrerebbe ora aver avuto la meglio.

Occhio Milan, spunta un nome dal Belgio

La priorità è trovare il sostituto di Theo Hernandez e il Milan vuole chiudere il prima possibile in un reparto dove la squadra è in parte scoperta. Si era parlato di Udogie ma la trattativa con il Tottenham è piuttosto complicata ed il club rossonero valuta alternative, e ora nelle ultime ore un nome sembrerebbe aver preso il sopravvento sugli avversari.

In casa Milan si valuta con interesse il terzino inglese del Gent Archie Brown, profilo molto interessante che piace sia ad Allegri che a Tare e quindi il club rossonero guarda ancora in Belgio per rinforzare la fascia. Parliamo di un profilo forte fisicamente e con spiccate dote offensive, il club lo ha inserito sul taccuino e visto l’addio di Theo si vuole chiudere il prima possibile.