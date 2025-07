Addio Milan, venduto in Serie A per 10 milioni: affare in chiusura

Il Milan si appresta ad incassare 10 milioni di euro dalla cessione di un rossonero. Il giocatore si trasferirà in un altro club italiano.

È senza dubbio un Milan molto attivo sul mercato, sia per quanto riguarda i colpi in entrata che quelli in uscita. Nelle scorse il popolo rossonero ha potuto abbracciare il nuovo acquisto Samuele Ricci, che sarà solo il primo di una serie di innesti previsti da Igli Tare.

Ovvio però che per poter finanziare gli acquisti saranno necessarie anche delle cessioni. Proprio su questo fronte il Milan è pronto ad intascare 10 milioni di euro grazie all’addio di un esubero. Un club di Serie A è vicina alla chiusura.

Morata saluta il Milan: tutto fatto per il trasferimento al Como

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è ad un passo la fumata bianca per l’approdo al Como di Alvaro Morata. I lariani verseranno nelle casse rossonere circa 10 milioni per il trasferimento a titolo definitivo. Nella giornata di lunedì è previsto un incontro tra il Milan e il Galatasaray per risolvere il prestito che lega lo spagnolo al club turco. Superato quest’ultimo ostacolo la trattativa con il Como potrà definitivamente decollare.

Ottimo tesoretto in arrivo per il Milan che potrà così dire addio ad un investimento che non ha di certo portato i frutti sperati. L’esperienza a Milano di Morata è durata appena sei mesi, con le ombre che hanno decisamente coperto le pochissime luci. I 10 milioni in arrivo potranno però rendere meno amara la pillola.