Mercato Milan, colpo di scena per il terzino destro: arriva dalla Spagna

Cambia tutto in casa Milan per la ricerca al nuovo terzino destro. Nelle ultime ore sta diventando sempre più concreta una pista spagnola.

Ieri ha ufficialmente preso vista l’Allegri-bis. Il Milan si è infatti incontrato a Milanello con Allegri che ha potuto iniziare a lavorare con una parte della squadra. Questa stamattina sarà il turno di un secondo gruppo, mentre per domani sera è previsto che tutto la squadra sia in ritiro entro mezzanotte, così da poter essere pronti per il raduno del 7 luglio.

Sarà comunque una squadra ancora incompleta, che i tifosi sperano possa arricchirsi molto presto di nuovi innesti. Negli ultimi giorni l’attenzione della dirigenza sembra rivolta soprattutto al centrocampo, ma anche per quanto riguarda il nuovo terzino destro si sta muovendo qualcosa. Il nome più caldo arriva dalla Spagna.

Terzino destro Milan: sempre più concreta l’ipotesi Pubill

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan sta continuando a guardarsi intorno anche per la corsia di sinistra con un profilo che piace decisamente più di altri: Marc Pubill. Parliamo di un terzino spagnolo classe 2003 dell’Almeira. Si tratta di uno dei maggiori prospetti del campionato spagnolo, vincitore delle Olimpiadi nel 2024 con la Spagna.

Il 22enne si è messo in mostra per le sue qualità fisiche: 190 centimetri di altezza e tanta corsa sulla fascia, a cui si unisce un’ottima tecnica che lo rende pericoloso anche in fase offensiva.

Il Milan lo segue con particolare attenzione e lo vede perfetto per il progetto tecnico di Max Allegri. Anche i costi dell’eventuale operazione sono alla portata, con la richiesta dell’Almeira che si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro. Proprio sulla destra l’Almeira è poi ad un passo dall’acquisto di Marcos Luna dal Real Saragozza, a conferma dell’addio sempre più probabile di Pubbil.

Milan, non solo Pubill per la destra: l’altro nome è Doué

Oltre a Marc Pubill, l’altro profilo seguito dal Milan per il ruolo di terzino destro è quello di Guela Doué. Fratello del ben più noto Désiré, che i tifosi dell’Inter conosco molto bene, Guela milita nello Strasburgo la cui valutazione è di circa 20 milioni di euro.

Al momento è dunque corsa a due per il nuovo terzino destro del Milan. Chiaramente la ricerca del Diavolo continua e non ci sarebbe da sorprendersi se nelle prossime ore si facessero spazio nuovi profili. Di certo il casting rossonero non si ferma qui.