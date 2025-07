Affare Milan-Inter: colpo alla Calhanoglu

Spunta un clamoroso scenario di mercato tra Inter e Milan: potrebbe ripetersi l’affare Calhanoglu, ma a parti invertire

Il Milan va a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. In queste ore spunta un clamoroso scenario di mercato che vede coinvolta l’Inter di Marotta.

Nel corso degli anni Milan e Inter hanno spesso dato vita a clamorose trattative di mercato. Basti pensare, solo per fare un esempio, a Maurizio Ganz, che nel 1997 lasciò i nerazzurri per trasferirsi in rossonero, risultando decisivo nella conquista dello scudetto targato Zaccheroni del 1999. Ancora, merita di essere menzionato Taribo West, approdato al Milan da svincolato dopo aver giocato nell’Inter di Ronaldo. Ha fatto decisamente meglio Andrea Pirlo, poco utilizzato dall’Inter e passato al Milan nel 2001 quando i rossoneri sborsarono 35 miliardi delle vecchie lire.

Storico anche il passaggio di Clarence Seedorf che nel 2022 passò dall’Inter al Milan in cambio di Francesco Coco dopo la spaccatura con Hector Cuper. Altrettanto altisonante il passaggio di Christian Vieri al Milan consumatosi nell’estate del 2005 da svincolato dopo aver realizzato oltre 100 gol in nerazzurro. E ancora, Antonio Cassano, Giampaolo Pazzini e tanti altri giocatori passati dal nerazzurro al rossonero e viceversa arrivando ad Hakan Calhanoglu, il cui “tradimento” non è mai stato digerito dai tifosi rossoneri. E ora potrebbe essere scritta un’altra pagina di questo libro.

Calciomercato Milan, affare a sorpresa con l’Inter

Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato l’Inter di Giuseppe Marotta ha salutato diversi calciatori e altri ancora verranno ceduti da qui a settembre. E uno di questi potrebbe approdare proprio al Milan.

Si tratta di Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe ’92 approdato all’Inter la scorsa estate dopo la scadenza del contratto che lo legava al Porto. Nel suo primo anno in Italia il centravanti non ha lasciato il segno, realizzando appena tre gol e nove assist in quarantatré partite giocate. L’Inter proverà a cederlo in questa sessione estiva di calciomercato, soprattutto alla luce del tentativo per Ademola Lookman e il Milan potrebbe farci un pensierino per rinforzare il reparto offensivo stando a quanto rivelato da diversi media tra cui RadioRadio.