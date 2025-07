Affare Nunez, il Milan ne approfitta: bomber sudamericano

Un colpo a sorpresa per l’attacco del Milan di Massimiliano Allegri: i rossoneri approfittano dell’intreccio di bomber

In attesa di capire se ci sono effettivamente i margini per arrivare ad ingaggiare Dusan Vlahovic, si apre una pista a sorpresa per il mercato del Milan.

Non solo i terzini. Il direttore sportivo Igli Tare lavora per consegnare a Massimiliano Allegri anche un attaccante vista la penuria di elementi nel reparto avanzato. Allo stato attuale, infatti, il tecnico rossonero può fare affidamento solamente su Santiago Gimenez, anche alla luce dell’imminente partenza di Lorenzo Colombo, finito nel mirino di diversi club di massima serie tra cui Genoa e Parma.

Inutile ribadire quanto Massimiliano Allegri ritroverebbe volentieri Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è in uscita dalla Juventus, ma l’ingaggio da dodici milioni di euro a stagione (anche se con contratto in scadenza tra meno di dodici mesi) rappresenta un ostacolo non di poco conto, soprattutto per una eventuale rescissione contrattuale. Allo stesso tempo, la Juventus non ha intenzione di svendere un giocatore pagato oltre ottanta milioni di euro poco più di tre anni fa. Ecco perché il sogno rappresentato dal centravanti ex Fiorentina potrebbe concretizzarsi solo nelle ultime battute della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, bomber a sorpresa: l’annuncio di Pellegatti

E così il direttore sportivo rossonero Igli Tare continua a guardarsi intorno, soprattutto dopo l’ormai definito approdo di Lorenzo Lucca al Napoli. Anche l’ex Pisa e Ajax, infatti, era finito nel mirino del Diavolo, ma non si è mai imbastita una vera e propria trattativa con l’Udinese. Ma proprio un intreccio di giocatori col Napoli potrebbe rappresentare una importante occasione di mercato per il Napoli come svelato dal noto giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube.

Il nome giusto per l’attacco del Milan potrebbe essere quello di Darwin Nunez, seguito a lungo dal Napoli, ma alla fine rimasto al Liverpool. Come spiegato da Carlo Pellegatti, il centravanti uruguaiano del Liverpool “è al centro di un intreccio di mercato”. In particolar modo “il Newcastle vorrebbe Ekitike, che gioca all’Eintracht Francoforte e costa tanto”. La sua valutazione di mercato oscilla tra i sessanta e i settanta milioni di euro. Il Liverpool tiene d’occhio anche Isak dal Newcastle, il cui approdo a Liverpool limiterebbe ulteriormente lo spazio per Nunez che potrebbe muoversi nella parte finale della sessione estiva di calciomercato nonostante sia legato ai Reds da altri tre anni di contratto.