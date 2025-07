Allarme Milan, nessuna novità sull’asse Theo-Al Hilal: salta l’accordo?

Nessuna novità sull’asse Theo-Al Hilal. Il club saudita non ha ancora accelerato in maniera irreversibile per portare il terzino in Arabia Saudita. A questo punto l’affare può saltare?

Ieri sera, nella cornice del Grand Hotel di Rimini, si è tenuta la cerimonia d’apertura del calciomercato estivo. Una sessione che senza dubbio vedrà protagonista il Milan, chiamata a puntellare ogni reparto per riscattare l’annata sottotono. In via Aldo Rossi si sono già portati avanti con due acquisti non ancora messi nero su bianco, ma nulla sembra precludere le firme sul contratto. Il centrocampo di Allegri avrà due nuovi volti, all’insegna dell’esperienza assoluta a livello internazionale ma anche del futuro della nostra Nazionale. Luka Modric e Samuele Ricci saranno due valori aggiunti per questo Diavolo.

Mercato Milan, via alla sessione estiva : l’indiscrezione sull’affare Theo

Per continuare su questa strada, sarà necessario tagliare i “rami secchi” per lasciare spazio a nuove leve. Sono destinati a lasciare Milanello Yunus Musah e Malick Thiaw, oltre che Theo Hernandez. Per l’americano occorre trovare un acquirente in grado di sferrare il colpo decisivo, mentre il tedesco tentenna sull’interessamento del Como, che ha messo sul piatto un’offerta da 25 milioni. Per quanto concerne il terzino francese, invece, si è rimasti all’accordo tra le parti, ma non è stata ancora messa la parola fine sulla trattativa.

I tifosi devono preoccuparsi per una trattativa che potrebbe saltare? Non per il momento. A meno di ribaltoni dell’ultimo minuto, non c’è più nulla che separi il laterale ex Real Madrid dall’Al Hilal. L’operazione da 25 milioni di euro più bonus non è mai stata messa in discussione. Tutto ciò che separa Theo dalla squadra rilevata poche settimane fa da Simone Inzaghi è lo straordinario cammino della squadra saudita al Mondiale per Club, torneo in cui Milinkovic Savic e compagni hanno appena raggiunto i quarti battendo il City di Guardiola.

Theo-Al Hilal, la trattativa non è in dubbio: il terzino si trasferirà dopo il Mondiale

La firma fino al 2028 può attendere. Il club saudita vuole infatti attendere la fine del percorso negli USA per ufficializzare nuovi calciatori. L’Al Hilal viaggia a vele spiegate e non è escluso che il cammino al Mondiale possa prolungarsi.

Ai quarti sarà sfida al Fluminense, giustiziere dell’Inter. Uno scontro alla pari che Theo, presumibilmente, si godrà davanti alla tv. Ma da qui a poche settimane, l’esterno sarà protagonista in prima persona del nuovo corso targato Simone Inzaghi, oramai ex rivale cittadino.