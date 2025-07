Milan all’angolo, l’affare in uscita diventa un caso: e l’Inter gongola

Il Milan si trova spalle al muro. L’affare in uscita sta vivendo un momento di impasse. Stallo che creerebbe grandi problemi alla società di via Aldo Rossi, con l’Inter che gongola.

Siamo ufficialmente entrati nel mese di luglio. Tradotto, si inizia a fare sul serio in ottica calciomercato. Tra le big, il Milan è probabilmente quella con maggiore necessità di accelerare. I dirigenti di via Aldo Rossi si trovano ad operare con una spada di Damocle, visto il livello di tolleranza assai ridotto da parte della tifoseria, che non transigerà più il minimo errore da parte di una società a lungo contestata. Il popolo rossonero vuole risposte subito, sia dai piani alti sia dal gruppo squadra, capitanato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il quale a sua volta vuole una rosa a sua immagine e somiglianza.

Milan, il mercato entra nel vivo: bisogna sbloccare le trattative in uscita

Qualcosa si è mosso rispetto a poche settimane fa. Maggiore chiarezza è stata fatta rispetto al futuro di alcuni big del gruppo, su tutti Theo Hernandez, Reijnders e Maignan. Ciononostante, lo stallo sull’addio del francese persiste. Ma non solo. Situazioni di impasse stanno condizionando il destino di Yunus Musah, su cui il Napoli non ha ancora sigillato l’affare, oltre a Malick Thiaw. Fino a pochi giorni fa il centrale sembrava molto vicino al Como, ma qualcosa sta rallentando il trasferimento sulle sponde del lago.

L’operazione si sarebbe impantanata a causa della volontà del calciatore. Il tedesco, a quanto riporta “Tuttosport”, non è del tutto convinto della destinazione. Anzi, a dirla tutta la risposta alle avance lariane sarebbe più tendente verso il no. Il numero 28 rossonero sarebbe propenso a lasciare Milano solo in caso di chiamata da parte di un club che il prossimo anno giocherà le coppe europee, meglio ancora se quella chiamata provenisse dal suo Paese, la Germania.

Thiaw-Como, tutto bloccato: lo stallo blocca affari in entrata

Dal canto suo, il Milan vorrebbe chiudere al più presto la trattativa con la società di proprietà di fratelli Hartono. E non sarebbe esclusivamente un fatto di incasso. 25 milioni sarebbe la cifra stanziata dal Como, di cui 20 equivarrebbero a un’operazione positiva per le casse del club di via Aldo Rossi. Un incasso grazie al quale Tare potrebbe virare con forza su Giovanni Leoni.

Il centrale del Parma rimane la priorità in casa rossonera, ma la concorrenza dell’Inter, che secondo “La Gazzetta dello Sport” sarebbe pronta a mettere sul piatto 30 milioni, potrebbe mandare il ds albanese fuori strada.