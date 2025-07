Allegri Milan, arriva la sentenza sullo scudetto: il messaggio è netto

In casa Milan c’è grande curiosità per vedere il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Il club rossonero è chiamato ad una grande stagione.

Pochi giorni e già le prime squadre partiranno per il ritiro in vista della prossima stagione. Meno di una settimana e vedremo il raduno del Milan di Massimiliano Allegri, una squadra che finora non ha visto tanti arrivi ma che presto potrebbe vedere importanti novità. E c’è curiosità su come se la caverà e quali saranno gli obiettivi della formazione rossonera.

L’ultimo campionato ha lasciato scorie ma i tifosi si augurano che il Milan segua in parte il percorso del Napoli che con l’avvento di un allenatore di livello ha conseguito grandi risultati con una rosa simile a quella della stagione precedente. Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato della lotta scudetto e ha rilasciato dichiarazioni che fanno ben sperare i tifosi rossoneri.

Occhio Milan, ora lo scudetto è possibile: le parole di Zazzaroni

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato: “Secondo me sarà Milan Napoli, perchè il Milan ha già una buona squadra e con due buoni ritocchi può far bene, la squadra c’è nonostante le cessioni e poi io credo in Allegri” ha chiosato il giornalista che ha poi elogiato anche il Napoli:

“Il Napoli se porta a casa anche Nunez e Beukema dopo De Bruyne diventa una squadra diversa” ha concluso Zazzaroni e in molti credono che gli azzurri possono dire la propria sia in Italia che in Europa”.