Arsenal Milan, dove vedere in TV la prima amichevole dell’era Allegri

I rossoneri, impegnati a Singapore nella tournée asiatica, affronteranno i Gunners nella giornata di domani per la loro prima vera amichevole, dopo il test contro Milan Futuro. Di seguito tutte le info e dove poter seguire la partita.

Mentre la società è impegnata sul mercato per rinnovare al meglio la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese è a Singapore insieme al suo staff e ovviamente ai giocatori. È iniziata, infatti, la tournée asiatica dei rossoneri che li vedrà successivamente ad Hong Kong e infine a Perth, in Australia.

Nella giornata di domani ci sarà anche la prima amichevole internazionale, una sfida dal grande fascino contro l’Arsenal di Mikel Arteta. Una partita importante per i rossoneri, al di là dell’essere un amichevole, considerando che Allegri potrà tirare le somme di questo primo periodo di lavoro e soprattutto valutare i calciatori basandosi su impegni “veri”. In particolare, c’è ovviamente tanta curiosità nel veder scendere in campo Ricci. Il nuovo centrocampista del Milan, infatti, farà finalmente il suo esordio e c’è tanta voglia di vederlo all’opera.

Arsenal – Milan: dove vedere il match

La partita amichevole tra Arsenal e Milan si giocherà alle 13.30 ora italiana e verrà trasmessa in diretta da Milan TV, il canale ufficiale del club. Gli abbonati al canale potranno vederla al 230 di Sky, mentre gli abbonati a Dazn potranno seguirla sulla stessa app senza costi aggiuntivi.

Il Milan è pronto a ricominciare ed Allegri lavora per la prossima stagione con il test di domani che si preannuncia subito una sfida insidiosa dove l’obiettivo è comunque far bene.