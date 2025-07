Milan Arsenal, la mossa di Allegri cambia il mercato: occhio al colpo di scena

Il mercato del Milan vede i rossoneri a caccia di vari obiettivi ma ora potrebbe esserci un sorprendente cambiamento per Tare e Allegri.

Il mercato del Milan sta per entrare nel vivo e dopo alcune cessioni importanti c’è la sensazione che i rossoneri faranno ancora molto. Sono arrivati Terracciano in porta, Estupinan in difesa e Ricci e Modric a centrocampo ma ci sono ancora alcuni ruoli scoperti e il club vuole accontentare Allegri ed i tifosi il prima possibile. Domani il club rossonero sfiderà l’Arsenal in amichevole e questa sfida potrebbe dare delle indicazioni sorprendenti.

Mercato Milan, occhio al ribaltone a sorpresa

Con Pubill ormai ceduto all’Atletico Madrid (a sorpresa visto i contatti con il Wolverhampton) il Milan punta tutto su Doue, priorità per Allegri e Tare e si cerca un accordo con lo Strasburgo che chiede circa 30 milioni. Ancora peggio la situazione con il Club Brugge per Jashari con il club belga che ne chiede 40 e poi c’è da valutare la situazione attacco dove sicuramente serviranno rinforzi.

Il club punta molto su Santiago Gimenez, ha lasciato andar via con formule differenti giocatori come Abraham, Jovic e Camarda ed ora serve un attaccante che possa sostituire e allo stesso tempo alternarsi con il giovane talento messicano. Il Milan monitora vari profili, piace ad esempio Dusan Vlahovic ma Allegri sta valutando anche un’ulteriore opportunità, una possibilità che potrebbe cambiare il mercato.

Sorpresa Milan, Leao cambia il mercato rossonero

Nell’amichevole di Singapore contro l’Arsenal il Milan di Allegri sperimenterà le prime soluzioni per la prossima stagione ed una su tutte riguarda l’attaccante portoghese Rafa Leao, profilo sul quale il tecnico livornese punta davvero tantissimo. E contro i Gunners l’allenatore lavora ad un’ipotesi a sorpresa, starebbe pensando di lanciare il giocatore come prima punta.

Un modo nuovo per provare Rafa, centravanti nel 4-3-3 ed una mossa che – se a buon fine – potrebbe cambiare anche le sorti del mercato rossonero. Il Milan deve investire molto, valuta in vari ruoli ma in caso di grande prestazione in attacco del giocatore potrebbe cambiare molto e magari il club decidere di investire su altri reparti.

Staremo a vedere ma intanto situazione nuova in casa Milan e il ruolo di Leao – seppur in forma part time – può cambiare anche le sorti del mercato rossonero.