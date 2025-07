Mercato Milan, un altro colpo dopo Estupinan: Allegri spinge per l’affondo

Il Milan lavora per rinforzare la rosa ed il club rossonero potrebbe presto vedere rinforzi in ogni reparto.

Il mercato del Milan vive al momento una fase di stallo ed il club prima di rinforzare la rosa deve cedere e Tare sta lavorando con difficoltà agli esuberi. Il club ha formalizzato in queste ore la cessione di Pobega al Bologna, ennesimo addio dopo l’addio di big come Theo Hernandez e Reijnders ma sono diversi i nomi in uscita, e il club sta facendo alcune valutazioni. Si lavora anche in entrata ma in effetti le cose stanno andando molto a rilento.

Mercato Milan, si lavora per rinforzare tutti i reparti

In casa Milan il club è attivissimo, Tare lavora a tante trattative, seppur con enormi difficoltà. Il club ha chiuso colpi come l’arrivo di Terracciano come secondo portiere e di Estupinan per sostituire Theo Hernandez ma il club ha anche altre priorità, sia per la fascia che per il centrocampo e per l’attacco, e si lavora su più fronti.

A centrocampo l’obiettivo numero uno è Jashari, il centrocampista del Club Brugge piace e non poco ma al momento il club rossonero ha offerto 32 milioni più 3-4 di bonus mentre il club belga chiede circa 40 milioni di base e le parti sono ferme sulle loro posizioni. La società è in attesa e l’obiettivo è chiudere presto ma la trattativa è difficile, ma oltre a questo si lavora al terzino destro e arrivano importanti novità.

Nuovo colpo Milan, Allegri spinge per rinforzare la fascia

Nel corso del suo consueto podcast su Youtube il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sugli obiettivi in casa Milan e il club ora vuole chiudere per il terzino destro, una delle principali richieste di Allegri visto l’evidente mancanza in rosa. Secondo Moretto sembra sfumare definitivamente la pista Pubill, vicino all’approdo in Premier League e ora il Milan spinge per Doue.

Il giovane talento dello Strasburgo è la prima richiesta di Allegri per la fascia e Tare sta lavorando duramente per accontentarlo, ma sicuramente i rapporti tra le parti non sono dei migliori (la proprietà dello Strasburgo è legata al Chelsea) visto la trattativa Maignan e il club francese continua a chiedere almeno 30 milioni di euro.

Moretto ha sottolineato che il Milan potrebbe spingersi fino a 22 milioni di euro ma c’è distanza e si lavora per un accordo, al momento difficile.