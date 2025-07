Attento Milan, l’Inter si prende il top player: il piano di Marotta

L’Inter prepara l’affondo per il top player con il Milan che rischia di restare a bocca asciutta. Beppe Marotta ha un piano per anticipare i rossoneri.

Inizia ad entrare nel vivo il calciomercato con le prime sfide a distanza. Tra le più interessanti, come spesso accade durante le sessioni di mercato, c’è il derby tra Inter e Milan. Le due milanesi sono infatti pronte a darsi battaglia per uno dei giocatori più interessanti di tutto il panorama europeo.

Nelle ultime ore però l’Inter sembrerebbe pronta a sorpassare i cugini rossoneri. Il presidente nerazzurro ha in mente un piano ben preciso per beffare il Milan.

Milan, strada in salita per Leoni: l’Inter prepara l’assalto con la cessione di Bisseck

Da diverse settimane l’oggetto del desiderio di Milan e Inter è Giovanni Leoni. Il centrale classe 2006 del Parma ha impressionato tutti al suo primo anno in Serie A. Molti lo considerano già il futuro della difesa italiana ed entrambe le milanesi non vogliono farselo scappare.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter spera di poter ricavare circa 35 milioni di euro dalla cessione di Bisseck per poi far partire l’assalto a Leoni. Il difensore nerazzurro è finito nel mirino dell’Aston Villa, che potrebbe così spianare la strada all’Inter per il 18enne del Parma.

Dal canto suo il Milan attende invece la cessione di Thiaw. Il Como avrebbe messo sul piatto addirittura 35 milioni di euro, ma al momento l’ex Schalke 04 non sarebbe convinto della destinazione. Anzi, la sua speranza continua ad essere quella di poter convincere Max Allegri a farlo restare in rossonero come confermato dalla sua scelta di arrivare con un giorno di anticipo a Milanello.

Difesa Milan, non solo Thiaw: anche Emerson Royal con le valigie in mano

La strategia del Milan è chiarissima: liberare quanto più spazio possibile in rosa per poi regalare ad Allegri i giocatori richiesti. Per quanto riguarda il reparto difensivo sulla lista dei partenti ci sono Thiaw ed Emerson Royal, oltre ovviamente a Theo Hernandez che raggiungerà Inzaghi all’Al Hilal.

Il terzino brasiliano piace molto al Betis Siviglia, club che lo ha praticamente fatto conoscere al calcio europeo. Gli spagnoli vorrebbero raggiungere un accordo sulla base del prestito, con Emerson tentato dalla destinazione.

Nei prossimi giorni Tare cercherà dunque di raggiungere un accordo con il Betis per un altro giocatore che non rientra nei piani di Allegri. Salutato Emerson, si penserà poi a trovare un suo sostituto con Marc Pubill dell’Almeira che piace molto.