Bayern su Leao, il Milan attende: i dettagli

Le big europee puntano i fari su Rafael Leao per il mercato estivo. Tra le squadre in corsa per il portoghese spicca il Bayern Monaco

Il futuro di Rafael Leao è tutto da definire. Il calciatore portoghese, numero 10 e riferimento dei rossoneri, è seguito sul mercato dai top club di tutta Europa. Numerosi i rumors vicini al calciatore, ma i più fitti e diffusi sono quelli che riguardano il Bayern Monaco.

I tedeschi sono alla ricerca di rinforzi in attacco e, complice il rovinoso infortunio che costringerà Jamal Musiala a rimanere ai box per lunghi mesi, potrebbero stringere i tempi per un nuovo innesto. Il Milan spera di tenere in squadra la propria stella, ma è necessario attendere l’evoluzione del mercato per ritenersi tranquilli.

Leao-Bayern Monaco, le ultime sulla trattativa: la situazione

Archiviata l’esperienza negli USA dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, il Bayern Monaco si lancia a capofitto sul calciomercato. I bavaresi intendono rinforzare la rosa a disposizione di Vincent Kompany prima dell’avvio del ritiro pre-stagionale, dunque la dirigenza è al lavoro per chiudere i primi colpi al più presto.

Le parole del presidente onorario del club Uli Hoeness su Leao hanno acceso le speranze dei tifosi rossoneri. Queste le sue parole, che allontanano il portoghese da Monaco di Baviera: “Leao? No, il DS Max Everl mi ha detto di aver avuto dei colloqui, ma non sono stati fruttuosi e non è mai stato un argomento avanzato”.

Arrivano però aggiornamenti da parte dell’esperto di mercato Matteo Moretto. Quest’ultimo, intervenuto ai microfoni del canale YouTube di Fabrizio Romano, ha ribadito che il Bayern non ha presentato offerte ufficiali al Milan per Leao. I tedeschi hanno sicuramente inserito Leao nella propria wishlist per l’attacco, che vedeva Nico Williams come priorità assoluta. Il rinnovo dello spagnolo con l’Athletic Club rimescola però le carte in tavola: servirà capire quale strada vorrà intraprendere la dirigenza del Bayern per il proprio colpo offensivo.