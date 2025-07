Beffa Milan, Jashari sfumato? Già scelto il nuovo centrocampista

Non si sblocca la trattativa tra il Milan e il Club Brugge per portare in rossonero Ardon Jashari. In caso di fumata nera è già pronto il sostituto.

C’è solo un nome che da ormai qualche settimana sta impegnando le menti dei tifosi del Milan: non può che trattarsi di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è il sogno di mercato del club rossonero. Il classe 2002 non vede l’ora di iniziare la sua avventura con il Diavolo, ma tra il Milan e Jashari c’è di mezzo il Club Brugge.

Il club belga sta infatti continuando ad opporre resistenza. Tra domanda ed offerta balla ancora qualche milione che potrebbe però essere decisivo per la mancata riuscita dell’affare. Il rischio che infatti il colpo Jashari salti è molto concreto. Il Milan però ha già individuato l’eventuale piano B.

Milan, se salta Jashari partirà l’assalto per Javi Guerra

Il Milan non vuole assolutamente farsi trovare sorpreso nella corsa al nuovo centrocampista. Come riportato da Tuttosport, seppur la priorità per il centrocampo sia Jashari, il Milan valuta anche delle alternativa, una in particolare. Se infatti l’affare Jashari dovesse saltare è già pronto l’affondo per Javi Guerra del Valencia, con il campionato spagnolo che continua a piacere molto in ottica mercato.

Nei prossimi giorni lo spagnolo incontrerà la dirigenza del Valencia per discutere sul suo futuro, ma anche in questo caso è già arrivata l’apertura nei confronti del Milan.

Nelle prossime ore il Milan continuerà comunque a spingere per Jashari, con la speranza che il Club Brugge possa finalmente dare il via libera al trasferimento. In caso contrario, però, il Milan non resterà con un pugno di mosche in mano.

Jashari al Milan, il Club Brugge non molla la presa: servono 3 milioni in più

Sempre secondo quanto riportato da Tuttosport, al momento la distanza tra il Milan e il Club Brugge è di 3 milioni di euro sulla parte fissa. Il Diavolo è fermo a 32 milioni, mentre il club belga ne chiede 35 garantiti. Il braccio di ferro continua, con lo stesso Jashari che cercherà di convincere il suo club a lasciarlo partire.

La risposta definitiva del Club Brugge è prevista tra lunedì e martedì. Se sarà positiva Jashari volerà in Italia per dare inizio alla sua nuova avventura, altrimenti il Milan sarà costretto a cambiare strategia.

Ciò che comunque emerge è che il Milan non vuole più perdere tempo. In un caso o nell’altro il nuovo centrocampista arriverà molto presto. Tra qualche giorno si saprà se si tratterà di Jashari o se di Javi Guerra.