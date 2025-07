Blitz Milan, sarà lui il bomber di Allegri: pronto l’affondo per chiudere

Il Milan ha scelto il suo bomber per la stagione 2025/2026. Max Allegri ha indicato lui come attaccante del futuro. A breve previsto l’affondo per chiudere definitivamente l’affare.

Oggi si conclude il primo mini ciclo del pre-season del Milan. Questa mattina Leao e compagni varcheranno il cancello di Milanello per affrontare un’amichevole a porte chiuse contro il Milan Futuro. Dopodichè, i rossoneri non faranno ritorno nel centro sportivo in provincia di Varese fino ai primi di agosto. La preparazione si sposterà infatti di parecchi meridiani, verso l’Oriente. Stasera Allegri e squadra si ritroveranno a Malpensa, da dove partirà il volo diretto a Singapore. Da lì, partirà una tournèe che vivrà di continui spostamenti, passando per Hong Kong e l’Australia, affrontando test di lusso.

Milan, parte la tournèe: ma Allegri è ancora senza attaccante

La prima sgambata sarà mercoledì contro l’Arsenal, tre giorni dopo un’altra uscita tutt’altro che banale contro il Liverpool. Un doppio impegno probante che darà al tecnico toscano le prime indicazioni. Entrambi i match, però, saranno affrontati senza la punta titolare. Gimenez rientrerà solo il 4 agosto. Gli unici attaccanti a disposizione saranno Colombo, destinato ad un altro prestito, e all’occorrenza Okafor, anch’esso con la valigia pronta. E allora occorre accelerare al più presto sul mercato.

La scelta per la maglia numero 9, lasciata sguarnita dopo l’addio di Luka Jovic, sembra ricadere definitivamente su Dusan Vlahovic. Da via Aldo Rossi filtra la volontà di compiere un investimento importante per il bomber. Al momento non sussistono le condizioni per affondare il colpo, ma molto presto lo scenario potrebbe cambiare. Un assist potrebbe arrivare nel momento in cui la Juventus, dopo aver ingaggiato Jonathan David, accogliesse un nuovo centravanti, mettendo il serbo di fronte ad un bivio: o troviamo l’accordo per la cessione o rischi di non giocare per un anno.

Milan-Vlahovic, dipende dalla Juventus: si tratta

Attualmente il 9 bianconero non vuole perdere gli ultimi 12 milioni previsti da contratto, in scadenza nel 2026. Stipendio che il Diavolo non gli può neanche lontanamente garantire. Il massimo che il Diavolo può mettere sul piatto sono sei milioni netti all’anno più bonus legati ai gol e ad un’ipotetica conquista dello scudetto, andando poi a lievitare di anno in anno.

Senza dubbio la Vecchia Signora è ben disposta ad ascoltare proposte. Tutto dipende da Vlahovic. Le chiamate del suo ex allenatore Allegri e il fatto di relegato a terzo attaccante di Madama potrebbero cambiare le carte in tavola. Se, invece, il classe 2000 rimanesse fermo sulle proprie convizioni , il piano B di Tare è Rasmus Hojlund. Ma per il momento i fari rimangono accesi su Dusan.