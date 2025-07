Bologna scatenato, dopo Immobile triplo affare dal Milan: Allegri sorride

Il Bologna è fortemente interessato a tre giocatori del Milan, potrebbe sbloccare il mercato in uscita dei rossoneri

Il mercato dei rossoneri, oltre agli acquisti di Ricci e Modric, deve appena entrare nel vivo e probabilmente i prossimi giorni saranno decisivi per l’arrivo di un attaccante e almeno di un terzino. Ma per concretizzare questi acquisti la dirigenza del Milan dovrà fare i conti con diverse cessioni che riguardano degli esuberi della rosa rossonera.

L’arrivo di Allegri ha inevitabilmente stravolto gli equilibri di Casa Milan. Una svolta che deriva dall’approccio sostanzialmente diverso rispetto ai suoi precedessori, Fonseca e Conceicao, che lo porta ad avere una nuova idea dello schieramento tattico del club, anche a danno di qualche giocatore. Tre degli esuberi individuati da Allegri potrebbero entrare nell’orbita del Bologna.

Il Bologna è interessata a tre giocatori del Milan

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano vorrebbe portare a Bologna Tommaso Pobega, Yacine Adli e Noah Okafor. Per quanto riguarda Pobega, il club emiliano aveva deciso di non esercitare l’opzione di riscatto a 12 milioni, visto che il giocatore era già in prestito. Ma oggi Sartori avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni per il Milan. Una cifra giudicata inadeguata dai rossoneri che la considerano troppo bassa e si aspettano un rilancio.

Diverso è il caso di Adli, visto che il contratto del giocatore è in scadenza nel 2026 e, anche per questo motivo, sarebbe stato proposto al Bologna direttamente dal Milan. I rossoblù inoltre sono anche interessati ad Okafor, su cui erano forti anche a gennaio. L’arrivo dello svizzero sarà condizionato da due fattori: la cessione di Ndoye e un abbassamento dell’ingaggio.