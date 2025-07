Doppio colpo Milan, Retegui è un lontano ricordo: Allegri ha finalmente i bomber

Si infiamma il calciomercato dei rossoneri, la dirigenza ha messo nel mirino due nomi per affiancare Gimenez

Il Milan è alla ricerca di un centravanti che abbia delle caratteristiche complementari a Gimenez. Al momento il messicano è rimasto l’unico attaccante a disposizione di Allegri. I rossoneri si sono definitivamente separati dagli altri attaccanti in rosa, Luka Jovic si è svincolato mentre Tammy Abraham era tornato dal prestito alla Roma per poi unirsi definitivamente al Besiktas. Contestualmente Camarda è andato in prestito al Lecce mentre Colombo è in uscita.

Il Milan non potrà affrontare la stagione solamente con Gimenez, a maggior ragione dopo gli ultimi sei mesi in cui il messicano non ha rispecchiato le aspettative dei tifosi. Per questo, se si dovesse ripetere lo stesso rendimento, i rossoneri rischierebbero di compromettere la stagione. La dirigenza sta monitorando con attenzione ben due attaccanti sui quali presto avverrà l’affondo.

Il Milan vuole chiudere per l’attaccante del Chelsea

Uno dei primi nomi in cima alla lista dei rossoneri sarebbe quello di Nicolas Jackson, giovane attaccante di proprietà del Chelsea. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, e come confermato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan è fortemente interessato all’acquisto del giocatore.

Nella trattativa la volontà del senegalese sarà fondamentale. Il giocatore potrebbe aprire al Diavolo visto che il Chelsea ha appena acquistato due centravanti, che stanno regolarmente giocando al poso di Jackson durante il Mondiale per Club, Delap e Joao Pedro. Anche per questo motivo i Blues considerano il giocatore classe 2001 in uscita. Fabrizio Romano segnala che il Milan ha chiesto informazioni al Chelsea, ma il prezzo proposto dal club londinese è ritenuto ancora troppo alto. Ma i rossoneri continueranno a monitorare la situazione del giocatore.

Non solo Jackson, anche l’altro nome per l’attacco viene dalla Premier League

Arrivano delle indiscrezioni dal Belgio che individuano in Jean-Philippe Mateta una delle priorità per l’attacco dei rossoneri. Le ultime notizie a riguardo sono state fornite dal collega belga, Sacha Tavolieri. Stando a quanto riportato dal giornalista belga sul suo account X il Milan è interessata all’acquisto di Mateta. Il bomber francese gradirebbe il trasferimento in rossonero e il suo entourage starebbe facendo pressione al Crystal Palace affinché lo lasci partire.

L’attaccante di proprietà del Crystal Palace rappresenterebbe un’alternativa perfetta qualora il Chelsea chiedesse un prezzo troppo alto per Jackosn. Anche se uno degli obbiettivi del Diavolo, Mateo Retegui, si è unito all’ Al-Qadsiah, il Milan continua ad essere impegnata nell’acquisto di un attaccante e, spera di prendere dalla Premier League, uno tra Jackson e Mateta.