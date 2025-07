Theo manda su tutte le furie il Milan: “Profondamente delusi”

Il retroscena sulla cessione di Theo Hernandez ha dell’incredibile, le parole del terzino hanno fatto infuriare la dirigenza rossonera

L’addio di Theo Hernandez continua a far discutere. D’altra parte il terzino francese si è sempre contraddistinto per la sua personalità istrionica che ha portato tanta gioia ai tifosi ma anche, soprattutto nell’ultimo periodo, molta rabbia. Le recenti rivelazioni della Gazzetta dello Sport portano a galla le motivazioni profonde che si nascondono dietro a questa separazione.

La società rossonera ha comunque voluto mostrare rispetto nei confronti del giocatore, ringraziando il giocatore per le stagioni trascorse assieme e augurandogli nuove fortune personali e sportive. Il Milan ha pubblicato su X, un video emozionale di oltre cinquanta secondi che ripercorre i suoi gesti spettacolari che lo avevano reso un idolo per i tifosi rossoneri. Ma dietro a questo velo superficiale si nasconde un profondo rammarico della società per alcuni comportamenti del giocatore.

Cosa si nasconde dietro l’addio di Theo Hernandez

Sempre secondo quanto riportato dalla rosea, quello che ha più urtato il club rossonero, è stato un passaggio in cui il terzino francese ha parlato di valori al momento dei saluti. Un concetto che, visto l’ultimo periodo di Theo in rossonero, è apparso in forte contrasto con la realtà delle sue prestazioni e dei vari comportamenti extra campo.

Nell’ultima parte della sua avventura milanista, il francese è finito al centro delle critiche per le sue ultime partite, in cui l’estro e la grinta dei suoi primi anni in rossonero sembravano essere solo un lontano ricordo. Oltre ad un drastico cambio di atteggiamento ci sono stati degli episodi concreti che hanno compromesso l’andamento della squadra. A cominciare dalla scena del cooling break ribelle fino ad arrivare alla simulazione con conseguente espulsione in Champions League contro il Feyenoord. Un comportamento in forte contrasto con i principi del club.

Theo Hernandez avrebbe potuto lasciare il Milan già a gennaio

Per i rossoneri la situazione era diventata insostenibile e ci sono stati dei pensieri concreti di cedere il giocatore già nella finestra di mercato invernale. Non a caso tra le squadre interessate c’era il Como di Fabregas che offriva addirittura 50 milioni di euro. Alla fine la trattativa non si concluse ma il divorzio tra il giocatore e la società ormai era netto. Infatti Theo avrebbe potuto lasciare i rossoneri già ad inizio giugno se l’Al Hilal non fosse stata impegnata nel Mondiale per Club.

Per il Milan, la direzione intrapresa dal giocatore non era più compatibile con i principi del club. Questa separazione è il risultato di un rapporto ormai logorato, dove i valori citati dal giocatore nel momento dell’addio sono stati ampiamente traditi dal francese.