Boom Milan, colpo stellare in attacco: arriva grazie a Jorge Mendes

Il Milan sogna in grande per il suo reparto offensivo. Grazie a Jorge Mendes può arrivare in rossonero un vero e proprio top player.

Al momento, non è una novità, tutta l’attenzione del Milan in ottica mercato è concentrata sull’affare Jashari. L’ultima offerta presentata al Club Brugge sembrava poter essere quella decisiva, ma a quanto pare il club belga continua ad opporre resistenza. La trattativa è dunque in stand-by, con il Milan che ora dovrà capire se continuare a spingere o se mollare la presa.

Ovviamente, però, le mosse del Diavolo non si limitano solo al centrocampo. Un’altra priorità riguarda il terzino destro, dove anche qui la situazione è tutt’altro che semplice. L’altro grande colpo è previsto poi in attacco, dove il Milan potrebbe regalarsi un colpo stellare. Ad avere un ruolo decisivo nella trattativa può essere Jorge Mendes.

Il Milan sogna Goncalo Ramos: si punta al prestito

Una delle richieste fatte alla società da Max Allegri è stato un nuovo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. Si cerca quindi un centravanti di spessore e non un semplice rincalzo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul taccuino di Igli Tare c’è anche Goncalo Ramos.

Il portoghese viene da una stagione con il PSG di certo non esaltante nel minutaggio, solo 13 presenze da titolare in Ligue 1 e Champions League, ma comunque con ben 19 gol messi a segno in tutte le competizioni. Il PSG lo ha pagato 65 milioni di euro appena due estati fa ed è chiaro che non possa svenderlo. L’unica strada percorribile può essere quindi quella del prestito.

Ovviamente si potrebbe imbastire un’operazione del genere solo ad agosto, nel caso in cui non dovesse arrivare al PSG nessun’altra offerta interessante. Più di una mano può darla Jorge Mendes, forte alleato del Milan in questi ultimi mesi nelle trattative che hanno portato in rossonero Estupinan, Conceicao e Joao Felix.

Colpo in attacco, non tramonta la pista Vlahovic

L’altro grande nome sulla lista della dirigenza è poi quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è un pallino di Max Allegri, ma anche nel suo caso è un’operazione che può decollare solo a fine agosto. Le richieste sull’ingaggio sono ancora troppo alte perciò si spera che con il passare delle settimane le cifre possano abbassarsi.

Intanto il Milan è concentrato sugli altri reparti, non dimenticando però il suo colpo in attacco. Ad agosto è attesa la svolta decisiva.