Milan, altra beffa dopo Jashari: salta un altro obiettivo?

Distanza economica e colloqui in stand by, strada chiusa per il Milan, sfuma definitivamente l’affare?

Jashari ha polarizzato i rumors di mercato riguardanti i rossoneri, questo è certo. Il botta e risposta con il Brugge ha saturato piano piano il rapporto tra i club, che al momento sembrano aver interrotto i colloqui. Anche l’ultima offerta è stata rifiutata dal club belga che non ha intenzione di lasciare andare il centrocampista svizzero alle condizioni dei rossoneri, nonostante lo sforzo economico messo in atto da Igli Tare.

Nodo terzino, il Milan continua la ricerca

In attesa di sviluppi sulla mediana, il Milan è chiamato a risolvere un’altra spigolosa questione, quella inerente al terzino destro, un buco lasciato da Kyle Walker. Emerson Royal, fuori dagli schemi di mister Allegri, ha trovato una sistemazione ed è volato a casa, in Brasile, tra le fila del Flamengo.

Ad oggi l’unico profilo di ruolo sulla corsia destra è Alex Jimenez, ma Allegri in questa pre-season ha sperimentato più volte Fikayo Tomori in quel ruolo. Quel che è certo è l’assenza di una pedina di ruolo, un profilo che la dirigenza dovrà presto trovare.

Sfuma l’affare Doué? Parti ancora lontane

Tra Milan e Strasburgo è massima distanza per Guela Doué. Come riportato da Tuttosport il club francese, con alle spalle la medesima proprietà del Chelsea, che ad inizio estate ha corteggiato Mike Maignan prima del definitivo no del Milan, non è intenzionato a scendere a compromessi. Per il terzino classe 2002 servono 30 mln, non uno di meno.

Distanza di 7-8 mln ancora tra i due club, con i rossoneri che sono disposti ad alzare l’offerta fino a circa 23 mln di euro per assicurarsi l’ivoriano, profilo congeniale all’operato di Max Allegri, adatto alla difesa a 4 ma anche ad una difesa a 3. Ad oggi è ancora tutto in stand by, lo Strasburgo non sembra disposto a scendere dalla domanda iniziale e allora il diavolo dovrà iniziare a guardarsi intorno.

Il piano B a Guela Douè, è sempre un profilo della Ligue 1, una vecchia conoscenza del nostro calcio. Wilfried Singo dal Monaco potrebbe essere la soluzione, anche se il cartellino dell’ivoriano non è così distante a quello di Doué.



Il Milan dovrà trovare presto una soluzione, la stagione è alle porte e sugli spogliatoi di Milanello pende ancora il cartello lavori in corso.