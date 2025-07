Boom Milan: il super agente lo propone ai rossoneri

Il Milan potrebbe tentare il colpaccio di mercato con la complicità di un procuratore, che spinge un suo calciatore verso i rossoneri

Spesso le acque del calciomercato trovano movimento grazie all’intervento di chi è esterno ai fatti di campo, grazie a chi ha il compito di operare dietro le quinte e nell’interesse di chi indossa gli scarpini e calca il rettangolo verde. Oltre ai dirigenti delle varie squadre, perennemente al lavoro per migliorare qualitativamente la rosa del club e al contempo dare futuribilità al suo progetto, ci sono i vari procuratori, che devono darsi da fare per accontentare i propri calciatori e fornirgli supporto per tutto ciò che è distante dal campo ma che è legato alla loro carriera.

Il mercato del Milan, fin qui basato su cessioni illustri e prospetti in avvicinamento, potrebbe trovare una sponda amica in uno dei più grandi agenti del panorama calcistico internazionale. Operazione da definire, ma la mossa del procuratore verso il Diavolo sembrerebbe esserci stata.

Un nome per il Milan: c’è l’assist del procuratore del calciatore

Il Milan continua a guardarsi intorno alla ricerca dei profili giusti per mettersi immediatamente alle spalle la passata stagione e guardare con ottimismo e fame al futuro. Oltre ai nomi sondati, con Modric che arriverà in rossonero al termine del Mondiale per Club e Jashari che sembra davvero ad un passo, crescono le probabilità di vedere un nome illustre con la maglia del Milan nella prossima stagione.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, Marco Asensio sarebbe stato proposto al Milan. Il calciatore del PSG, reduce dal prestito all’Aston Villa in Premier League, ha un contratto in scadenza nel 2026 e potrà liberarsi a zero dai parigini tra appena dodici mesi. L’obiettivo del calciatore rimane però quello di giocare di più, anche in vista dei prossimi Mondiali di USA 2026. Ed ecco che l’agente di Asensio, Jorge Mendes, sarebbe intervenuto per trovare una nuova collocazione per il suo assistito.

Jorge Mendes avrebbe infatti contattato il Milan proponendo lo spagnolo, che è fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique al PSG e che rimane dunque alla ricerca di una nuova avventura. Il calciatore dovrà essere disposto ad abbassare le proprie pretese economiche prima di poter intavolare un eventuale trattativa, ma l’intervento di Jorge Mendes apre concretamente alla possibilità di vedere presto Marco Asensio in Serie A. Situazione da monitorare nelle prossime settimane, quando il Milan avrà fatto tutte le valutazioni del caso.