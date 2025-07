Boom Milan, la campagna abbonamenti è un successo assoluto: il dato è impressionante

È iniziata la stagione del Milan, è iniziata la corsa dei tifosi. Le nubi della passata stagione non hanno intimorito i supporters rossoneri, i dati sono impressionanti

Il popolo milanista si conferma anche per questa stagione di Serie A, una delle tifoserie più numerose e fidelizzate. Oggi pomeriggio dalle 15 comincerà la vendita libera per gli abbonamenti della stagione 2025/2026. Sono stati però già sottoscritti, nelle fasi iniziali di questa campagna, circa 30mila abbonamenti rossoneri. Analizzando i dati, è emerso anche come l’80% di questi abbonati, occupino ormai un posto fisso sulle gradinate di San Siro da oltre 5 stagioni. Nulla può distogliere il tifoso rossonero, l’obiettivo è uno soltanto, sedere a domeniche alterne sui seggiolini della scala del calcio.

Milan, gli abbonamenti in grande crescita: già 30mila tessere vendute ai tifosi rossoneri

L’analisi dell’andamento vendite ha permesso di vedere anche quali siano stati i giorni di più intenso traffico sui canali ufficiali del Milan. Al di là del giorno dell’apertura, nel quale sono stati rinnovati più di 1500 biglietti, c’è un altro giorno in cui si sono rilevati elevati picchi: il giorno di Luka Modric.

Al di là dell’aspetto sportivo sul quale molti hanno sollevato più di qualche perplessità data l’età del campione croato (40 anni a settembre), indubbiamente l’arrivo di Modric ha significato molto per il popolo rossonero, proprio nel giorno dell’ufficialità del centrocampista sono state vendute 1500 tessere rossonere. Un simbolo di quanto il popolo milanista sia impaziente di assistere dal vivo alle prestazione del Pallone d’Oro 2018, nella speranza che coincidano con il ritorno a grandi livelli della propria squadra.