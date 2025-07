Braccio di ferro per Jashari, lo svizzero tenta il tutto per tutto: la mossa disperata per convincere il Bruges

Ardon Jashari sembra disposto a tutto pur di andare al Milan. Nel braccio di ferro tra rossoneri e il Bruges, lo svizzero prova la mossa disperata per convincere il club belga.

Non c’è due senza tre, forse. Il Milan vuole ad ogni costo un altro innesto in mediana. Gli arrivi di Samuele Ricci e Luka Modric non sono sufficienti per Massimiliano Allegri. Per completare il reparto di centrocampo, il pallino ormai consolidato è Ardon Jashari. A settimane dalla prima offerta di 30 milioni recapitata al Club Brugge, nessun segnale che possa incoraggiare il Diavolo. Il braccio di ferro tra rossoneri e i “Blauw en Zwart” non cessa, con i belgi che rimangono fermi sulla propria barricata: o 40 milioni di euro o non se ne fa niente. Poco importa quale sia la volontà del diretto interessato. O forse no.

Jashari-Milan, l’ultima mossa dello svizzero: cosa può succedere

Dopo aver saltato la foto di squadra, Jashari vuole spingere addirittura oltre per convincere il Bruges a venire incontro alla proposta del Milan, che si è recentemente alzata a 32,5 milioni di euro più due di bonus. Secondo quanto raccontato da “La Gazzetta dello Sport”, lo svizzero classe 2002 sarebbe disposto a disertare gli allenamenti per forzare la mano. Un ulteriore passo rispetto alle sedute che il centrocampista sta svolgendo a parte.

Quasi impossibile, al momento, che Jashari raggiunga Allegri e squadra in Asia per affrontare la tournèè. Ma la speranza che, al ritorno a Milanello di Leao e soci, lo svizzero si aggreghi al gruppo è ancora l’ultima a morire, anche perchè secondo la “Rosea” la trattativa per il piano B Javi Guerra non è ancora stata riallacciata.