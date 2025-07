Bum bum Milan, Tare ne prende due in un colpo solo: le fasce sono sistemate

Il mercato del Milan si sblocca definitivamente: Tare ha finalmente trovato i due terzini per completare le fasce

In questa lunga estate i rossoneri si stanno muovendo agilmente sul calciomercato, dove hanno già chiuso due acquisti importanti come Ricci e, il pallone d’oro, Luka Modric. Ma il mercato del Diavolo non si ferma qui, Allegri ha imposto alla società un cambiamento radicale, mentale e tattico, che prevede degli acquisti mirati.

Il nuovo ds Tare, per accontentare il tecnico, deve ancora intervenire su più reparti, con una serie di trattative pronte ad entrare nel vivo. Per completare il centrocampo il Milan continua a trattare per Jashari mentre per l’attacco rimane ad essere forte la pista che porta a Vlahovic. Parallelamente il Diavolo deve assicurarsi al più presto i due terzini, rispettivamente il sinistro e il destro, che devono completare un reparto rimasto orfano dopo la cessione di Theo Hernandez e, quella imminente, di Emerson Royal.

Milan, All-in sul terzino sinistro dalla Premier League

I rossoneri si sono avvicinati a Pervis Estupiñán del Brighton, individuato come il sostituto a sinistra di Theo Hernandez. La trattativa entrerà nel vivo nelle prossime ore ma, da Via Aldo Rossi, filtra ottimismo per l’imminente chiusura del giocatore. Il Milan ha già un accordo con il terzino del Brighton per un contratto di cinque anni a 2,5 milioni netti a stagione.

Per il momento l’unico nodo tra i due club rimane sul cartellino del giocatore. Jorge Mendes, l’agente del giocatore, sta cercando di mediare tra i club per ottenere uno sconto rispetto ai 23 milioni che richiede il Brighton. Dal canto suo Tare aveva offerto 12 milioni più bonus, ma visto il rifiuto degli inglesi, vorrebbe chiudere intorno ai 15 milioni. Probabilmente dovranno essere aggiunto ancora qualcosa ma il limite imposto dai rossoneri è di 20. Ieri i contatti tra i due club sono stati intensi e ci sono tutti gli elementi per una fumata bianca.

Il Milan insiste con il terzino destro: ha già svolto le visite mediche

I rossoneri per la fascia destra hanno già contattato il terzino destro dell’Almeria, Marc Pubill. Il Milan, prima di intavolare una trattativa con il club spagnolo, ha voluto verificare le condizioni del ginocchio sinistro del giocatore, che si era operato nell’autunno del 2023. I test medici, che si sono svolti nella giornata di ieri, hanno dato un esito positivo confermando la salute del giocatore.

Il Diavolo, ora che ha la certezza dell’integrità fisica del giocatore, dovrà fare i conti con la richiesta del club spagnolo che si aggira intorno ai 15 milioni. La società ha ancora bisogno di tempo prima di chiudere per il giocatore.