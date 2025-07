Calciomercato Milan, che mazzata: il super obiettivo è sfumato

Il Milan è costretto a mandar giù un altro boccone amaro in questa sessione estiva di calciomercato. Il grande obiettivo dei rossoneri è saltato.

L’estate dei tifosi del Milan si sta rivelando una gigantesca montagna russa. Vette altissime toccate con gli arrivi di giocatori del calibro di Ricci e Modric, ma anche punti bassi a causa delle tante trattative sfumate. Dopo il fallimento della scorsa stagione, il popolo rossonero chiede a gran voce numerosi rinforzi. È chiaro però che al momento gran parte di questi rinforzi non sia ancora arrivata.

Ad un mese dall’inizio ufficiale della nuova stagione il Milan ha ancora bisogno di due terzini, un difensore, almeno un centrocampista e un attaccante da affiancare a Gimenez. Proprio per quanto riguarda il colpo in attacco in queste ultime ore il Diavolo ha dovuto depennare uno dei nomi che più stuzzicavano la dirigenza. La trattativa è saltata.

Milan, nulla da fare per Mateta: richieste del Crystal Palace ritenute troppo alte

Tra gli attaccanti accostati al Milan nelle scorse settimane rientrava anche Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. L’attaccante francese classe ’97 piaceva e non poco alla società, ma come riportato da L’Equipe, la pista si è completamente raffreddata a causa dei 30 milioni di euro richiesti dal Crystal Palace. Una cifra troppo alta per il Milan che non vorrebbe spendere così tanto per il colpo in attacco.

Dal canto suo, Mateta aveva aperto al trasferimento, attratto dalla prospettiva di essere allenato da Max Allegri. Questo suo desiderio resterà però tale.

Un nome in meno dunque per il Milan che nei prossimi giorni si guarderà intorno per trovare una soluzione più soddisfacente. I profili non mancano di certo, ma il budget limitato dei rossoneri riduce di molto i margini di manovra di Igli Tare.

Attacco Milan: la candidatura di Embolo scala le gerarchie

A fare al caso giusto potrebbe essere Breel Embolo. Il centravanti del Monaco era già stato offerto al Milan un mese fa, che di recente avrebbe avviato i contatti con l’entourage del giocatore come riportato da Matteo Moretto. La richiesta del Monaco è di 15 milioni di euro, decisamente più alla portata.

Il profilo di Embolo non è sicuramente quello che più attrae il Milan, ma è anche vero che l’attaccante svizzero potrebbe rappresentare il giusto compromesso fra qualità cercate e budget a disposizione.