Mercato Milan, scelto l’attaccante: rivelate le cifre dell’affare

Il prossimo attaccante del Milan potrebbe finalmente avere un volto. Il club rossonero sembra aver deciso su chi affondare il colpo: svelate le cifre dell’operazione.

Non è di certo un errore parlare di un mercato del Milan ancora in alto mare. A meno di un mese dall’inizio della prossima stagione gli arrivi di Ricci e Modric – e prossimamente Terracciano – non possono bastare. Il Diavolo necessita ancora di numerosi rinforzi ed è dunque fondamentale che si spinga il piede sull’acceleratore quanto prima.

Tra le richieste di Max Allegri c’è anche un attaccante da poter affiancare a Santiago Gimenez. Nel corso di queste settimane sono stati molti i nomi accostati ai rossoneri, ma in queste ultime ore sembrerebbe esserci maggiore chiarezza su chi effettivamente ricadrà la scelta. Il Milan fiuta già il colpo.

Milan, torna di moda il nome di Embolo: contatti avviati

L’ultimo nome per l’attacco rossonero sembra essere Breel Embolo. Come riportato infatti dagli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, in queste ore il Milan avrebbe avuto dei contatti per capire i costi dell’operazione. Il centravanti del Monaco era già stato proposto ai rossoneri un mese fa senza che però ci fosse un riscontro positivo.

Ora il Milan sarebbe ingolosito dall’affare, visti soprattutto i soli 15 milioni di euro richiesti dal Monaco. Una cifra decisamente alla portata che rientra nei parametri di spesa della società.

Nelle scorse settimane ad essersi interessato ad Embolo è stato il Besiktas, pronto a mettere sul piatto i 15 milioni di euro richiesti. La destinazione turca non ha però fatto gol al classe ’97 che sarebbe alla ricerca di una squadra con un maggiore appeal. Appeal che di certo non manca ad un club come il Milan.

Milan su Embolo: è la scelta giusta?

Il nome di Embolo non è di certo uno di quelli che accende gli animi della piazza. Dopo aver fatto parlare di sé in patria al Basilea, la carriera di Embolo ha subito alcune brusche frenata anche a causa di alcuni infortuni seri. Lo svizzero non è sicuramente il classico “nove”, ma garantisce comunque buona duttilità oltre ad una fisicità tutt’altro che trascurabile.

Nei prossimi giorni il Milan farà le sue valutazioni, cercando di capire quanto Embolo possa fare al caso giusto negli schemi di Max Allegri. Nel caso in cui i rossoneri dovessero decidere di puntare su di lui, l’affare potrebbe davvero chiudersi nel giro di poche ore.