Colpo Milan, ecco il terzo acquisto: il giocatore è in sede per firmare

È ormai questione di ore per l’ufficialità da parte del Milan del suo terzo acquisto. Il giocatore è arrivato in sede per firmare il suo nuovo contratto.

Quella di oggi è stata per il Milan sicuramente la giornata di Luka Modric. Il centrocampista croato ha rilasciato la sua prima intervista da quando veste i colori rossoneri. L’ex Real Madrid sembra essersi già ambientato al meglio nel mondo Milan, con tutto il popolo rossonero che non vede l’ora di vederlo in campo con la maglia del Diavolo.

Accolto Modric, per il Milan è però già tempo di guardare avanti. Proprio in queste ore infatti si sta concretizzando il terzo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore è già arrivato in sede ed è pronto a firmare il contratto così da iniziare ufficialmente la sua avventura in rossonero.

Milan, arriva Terracciano: è a Casa Milan per la firma

In questi giorni il Milan ha dato vita ad un restyling della porta. A cambiare non è però stato il primo portiere, con Mike Maignan ancora saldo al suo posto, bensì il secondo. I rossoneri stanno infatti salutando Marco Sportiello, pronto a tornare all’Atalanta, con Pietro Terracciano che prenderà il suo posto.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, in queste ore il classe ’90 è arrivato a Casa Milan per porre la firma sul suo nuovo contratto fino al 2027.

Dopo sei anni alla Fiorentina, Terracciano si appresta dunque ad iniziare la sua esperienza al Milan con il quale si legherà per i prossimi due anni. Buon innesto per il Diavolo che si è assicurato un giocatore di esperienza, che nel corso della stagione potrà sicuramente aiutare la causa soprattutto se si tiene conto degli acciacchi di Maignan che spesso lo costringono a saltare alcune gare.

Sportiello all’Atalanta, ma non gratis: il Milan incasserà poco meno di un milione

Per un Terracciano che arriva, c’è uno Sportiello che se ne va. Come detto l’ormai ex secondo portiere del Milan tornerà all’Atalanta per la terza volta in carriera dopo le esperienze in nerazzurro dal 2013 al 2017 e dal 2019 al 2023. A differenza di quanto si poteva pensare, non ci sarà nessuna rescissione tra il Milan e Sportiello. Come riportato da TMW, i rossoneri incasseranno dall’Atalanta una cifra di poco inferiore al milione di euro.

Un piccolo tesoretto per il Milan che di certo non cambierà le sorti del mercato in entrata, ma che comunque potrà aiutare Igli Tare nelle sue prossime mosse.