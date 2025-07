Calciomercato Milan, corsa a due per il centrocampista rossonero: rimarrebbe in Italia

Operazione in uscita in vista per il Milan, che si appresta a salutare un proprio calciatore. Su di lui ci sono due club italiani

È tutto pronto per l’inizio dell’Allegri-bis, con il tecnico livornese che domani si presenterà ufficialmente in conferenza stampa per aprire il suo secondo capitolo alla guida del Milan.

Oltre alla presentazione dell’allenatore in conferenza, la giornata di domani vedrà l’inizio del ritiro pre-campionato. Lo staff tecnico ha già diramato l’elenco dei calciatori convocati per le sedute che precedono la stagione 2025/26, con alcune esclusioni eccellenti e diverse sorprese. C’è comunque da dire che, sebbene i calciatori scelti saranno tutti sotto l’osservazione di Allegri, non è detto che il mercato possa modificare l’aspetto del gruppo con nuovi innesti e alcune cessioni.

Corsa a due per il centrocampista del Milan: i club coinvolti

Oltre ai colpi che Tare studia per rafforzare la rosa del Milan, è necessario pensare anche alle cessioni. Alcuni calciatori come Bennacer, Adli e Vasquez sembrano ormai destinati all’addio definitivo, con Allegri che li ha lasciati fuori dall’elenco dei convocati per il ritiro, ma non sembrano i soli prossimi alla partenza.

Un altro osservato speciale durante le sedute pre-stagionali sarà indubbiamente Tommaso Pobega. Il centrocampista ha passato la scorsa stagione al Bologna e Allegri vorrebbe valutarlo da vicino prima di dare il proprio via libera per la cessione. Nel frattempo le pretendenti non mancano: come riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbero almeno due club italiani sul classe 1999.

Il primo club è il Bologna, che conosce bene Pobega e che vorrebbe riaverlo in rosa dopo una stagione passata insieme. Il tecnico Italiano apprezza molto le qualità del calciatore, che nel corso della stagione appena trascorsa ha vestito la maglia rossoblù in 30 occasioni, mettendo a referto 4 gol e 3 assist. I felsinei avrebbero già potuto acquistare Pobega data la presenza di un’opzione per il riscatto, mai esercitata a causa delle cifre considerate troppo alte. Ciò non esclude che i due club possano tornare a dialogare per definire il passaggio, questa volta a titolo definitivo, del centrocampista al Bologna.

L’atra squadra che segue Pobega con nutrito interesse è il Cagliari. I sardi hanno perso un riferimento in mezzo al campo come Nicolas Viola e non vogliono farsi cogliere impreparati. La dirigenza vorrebbe regalare una pedina di valore al nuovo tecnico Pisacane e Pobega sembrerebbe il prescelto. L’altro nome nella wishlist degli isolani è quello di Folorunsho, ma l’arrivo dell’uno non chiude la strada all’altro: l’obiettivo del Cagliari è quello di avere un centrocampo fisico e qualitativo, con il pressing sul calciatore del Milan che potrebbe dunque infittirsi nei prossimi giorni.