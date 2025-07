Milan, sono fuori dai convocati: è ufficiale, manca anche Theo Hernandez

Arrivano le prime decisioni importanti in casa Milan, con i nomi scelti da Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione: fuori Theo, ma non solo

La stagione 2025/26 è ormai alle porte e il Milan sembra avere tutte le intenzioni per partire nel migliore dei modi. Dopo le difficoltà riscontrate nel corso della passata annata, il Diavolo vuole immediatamente voltare pagine, complice la mini-rivoluzione apportata nelle ultime settimane.

La scelta di puntare su un nuovo direttore sportivo esperto e competente come Igli Tare e quella di affidare la guida della prima squadra ad una garanzia come Massimiliano Allegri vanno in questa direzione. Adesso i rossoneri hanno l’opportunità di ricominciare e di ricostruire il proprio futuro, ma servirà lavorare duramente e affrontare il prossimo campionato con grinta e concentrazione.

Le scelte di mister Allegri per il pre-campionato: spiccano alcune assenze

Il nuovo Milan di Allegri ha iniziato a lavorare a Milanello con le prime due giornate di test fisici e atletici, ma da domani si inizierà a fare sul serio. Questa sera i calciatori scelti per il ritiro pre-campionato si riuniranno per tenersi pronti per l’avvio della preparazione alla stagione 2025/26, che partirà domani 7 luglio.

Lo staff tecnico rossonero ha compiuto le proprie scelte in merito ai nomi da convocare per gli impegni pre-stagionali. Oltre all’assenza di Theo Hernandez, ormai prossimo alla cessione agli arabi dell’Al Hilal, si registra anche quella di Adli, che si allenerà con il Milan Futuro prima di trovare una nuova collocazione, nonché quelle di Bennacer e Vasquez, fuori dal progetto. Out dalla lista anche Gimenez, impegnato con la sua nazionale: di seguito la lista dei convocati di mister Allegri per il pre-campionato del Milan.

Portieri: Maignan, Nava, Sportiello, Torriani

Difensori: Bartesaghi, Emerson Royal, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, Terracciano, Thiaw, Tomori

Centrocampisti: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Ricci, Saelemaekers, Vos

Attaccanti: Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor, Pulisic.