Milan, Musiala sblocca Leao: i rossoneri su un norvegese

L’infortunio del tedesco potrebbe portare i bavaresi ad accelerare per il portoghese. E per la sostituzione Tare guarda sempre in Norvegia

Le strade del Milan e di Leao potrebbero separarsi nelle prossime settimane. I rossoneri fino ad oggi hanno sempre resistito alle sirene di calciomercato, ma ora la situazione è cambiata. L’infortunio di Musiala costringe il Bayern Monaco ad intervenire per sostituirlo e il portoghese è il candidato numero uno. I tedeschi già nel giro di qualche giorno potrebbero presentarsi da Tare con una proposta importante per convincere il giocatore a lasciarlo partire.

Una situazione che costringerebbe il Milan ad individuare il sostituto di Leao. Di nomi ne sono stati avanzati diversi nelle ultime settimane, ma per adesso Tare ha rinviato il discorso nella speranza di una conferma del portoghese. Ora nei prossimi giorni di calciomercato si potrebbero sondare alcune situazioni e attenzione ad un nome che ha caratteristiche molto simili al lusitano e rappresenta il suo erede.

Calciomercato Milan: Leao al Bayern, chi al suo posto

Il nome di Leao è da tempo in cima alla lista dei desideri del Bayern Monaco e l’infortunio di Musiala potrebbe portare i bavaresi ad accelerare per il portoghese. Un nome che consentirebbe a Kompany di avere a disposizione un calciatore di livello per sostituire il tedesco, che dovrà stare ai box per almeno quattro mesi.

Una partenza di Leao costringerebbe il Milan ad andare ad individuare il sostituto. E il nome che potrebbe balzare in pole position in questo calciomercato è quello di Nusa. Il norvegese ha fatto davvero molto bene con il Lipsia e spera in un passaggio in una big. Ci ha pensato il Napoli, ma i rossoneri possono balzare in pole position andando magari a mettere sul piatto una cifra intorno ai 30-40 milioni di euro. Una trattativa destinata a sbloccarsi naturalmente dopo la partenza del portoghese.

Per il momento Leao è ancora un calciatore del Milan. Ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni di calciomercato considerato l’infortunio di Musiala. E Nusa potrebbe tornare nuovamente uno degli obiettivi principali di Tare per andare a sostituire il portoghese in caso di un tentativo del Bayern Monaco.

Mercato Milan: Nusa l’erede di Leao

Nusa rappresenta un profilo interessante per il Milan. Il norvegese ha caratteristiche molto simili a quelle di Leao ed è forse il migliore erede possibile in questo calciomercato.

Per il momento comunque siamo nel campo delle ipotesi. Ma Nusa è un nome fattibile per il Milan durante il calciomercato estivo in caso di partenza di Leao in direzione Bayern Monaco.