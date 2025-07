Milan, Leao al Bayern Monaco? L’annuncio che rivela tutto

Nella giornata odierna è arrivato l’annuncio circa il possibile arrivo di Leao al Milan: tutto rivelato, i tifosi tirano un sospiro di sollievo.

In casa rossonera è partita la rivoluzione in vista della prossima stagione: dopo l’ingaggio di Igli Tare come direttore sportivo e l‘ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Milan è pronto a ripartire in vista della stagione 2025/2026. Il nuovo tecnico rossonero dovrà prendere in mano le redini di una squadra che arriva da un ottavo posto in classifica, con la conseguente non qualificazione a nessuna competizione europea. Squadra che comunque non sarà tale e quale rispetto a quella della precedente stagione, perché in casa Milan ci saranno importanti innesti, ma anche partenze, che modificano la rosa rossonera.

Milan, la rivelazione su Leao: c’entra il Bayern Monaco

Reijnders, Kalulu e Theo Hernandez: questi sono i tre nomi certi che lasciano il Milan in questa sessione estiva di mercato. Tra gli uscenti, c’era anche il portiere del Milan Mike Maignan, che sembra però aver trovato l’accordo per proseguire la carriera in rossonero; discusso anche il nome di Rafael Leao, che nelle settimane prima dell’apertura ufficiale del mercato lo hanno accostato a Barcellona e Bayern Monaco.

E proprio con il Bayern Monaco, ci sono stati dei colloqui, che però non hanno portato i frutti sperati, soprattutto lato tedesco. A rivelarlo è il presidente onorario del club, tramite un’intervista a BR24 Sport, Urlich Hoeness:

Leao? No, no, no. Max Eberl mi ha detto che ha tenuto dei colloqui, ma non sono stati fruttuosi e non è mai stato un argomento avanzato.

Rivelazione importante dunque quella del Presidente onorario del club tedesco, che fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi rossoneri, ora consapevoli che Leao può rimanere al Milan anche la prossima stagione, sotto la guida di Massimiliano Allegri, con il quale può ritrovare la giusta ispirazione in mezzo al campo. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, Leao deve provare a riemergere e risollevare la squadra rossonera, verso nuovi obiettivi.